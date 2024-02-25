ВИДЕО | Давид Всевиов: Мы живем в сложное время, где-то на границе добра и зла

„Мне речь понравилась, по первому впечатлению она была очень симпатичная. Президент обратил внимание на самое главное - на образование, культуру, нынешнюю международную обстановку и то, что мы должны не столько волноваться, сколько работать, заниматься самим собой и чувствовать радость от того, что мы живем в свободной стране. Я думаю, это самое главное, что президент сказал.

Мы живем в сложное время, где-то на границе добра и зла. И опыт истории нам говорит, что несмотря на то, что зло сильное, добро всегда побеждает. Я думаю, что самый главный опыт из исторического процесса“.

По словам историка, независимость Эстонии была заложена раньше 1918 года.

„Что такое независимость? Это красивая идея. А где рождаются идеи? В головах у культурных людей. И когда мы думаем о годовщине - 106 лет, не стоит забывать и о тех десятках лет, которые предшествовали этому.“

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