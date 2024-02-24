ВИДЕО | Директор школы в Кохтла-Ярве: переход на эстонский язык обучения - это шаг вперед

По ее словам, в своей речи президент Эстонии еще раз дал понять, какая большая задача стоит перед жителями Эстонии в сфере образования. "Будет не так уж и просто. Но все понимают одно - переход состоится. Я думаю, что он будет идти разными темпами, но это в любом случае - шаг вперед и движение в будущее“, - сказала она.