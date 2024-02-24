ВИДЕО | Коваленко-Кылварт: дома стараемся отключаться от разговоров о политике

Комментируя речь президента, Кылварт сказал: "На мой взгляд была очень содержательная речь, в которой он отметил самые насущные проблемы в нашем обществе“. По его словам, важно отметить, что президент процитировал манифест ко всем народам Эстонии и подчеркнул важность культурного сосуществования разных народов.