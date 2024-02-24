24.02.2024, 21:49
ВИДЕО | Коваленко-Кылварт: дома стараемся отключаться от разговоров о политике
Среди приглашенных на президентский прием в театр „Эстония“ был мэр Таллинна Михаил Кылварт с супругой Анастасией Коваленко-Кылварт.
Комментируя речь президента, Кылварт сказал: "На мой взгляд была очень содержательная речь, в которой он отметил самые насущные проблемы в нашем обществе“. По его словам, важно отметить, что президент процитировал манифест ко всем народам Эстонии и подчеркнул важность культурного сосуществования разных народов.
Анастасия Коваленко-Кылварт добавила, что дома они стараются поменьше говорить на рабочие темы.