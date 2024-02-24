Новости Эстонии
24.02.2024, 21:49

ВИДЕО | Коваленко-Кылварт: дома стараемся отключаться от разговоров о политике

 

Среди приглашенных на президентский прием в театр „Эстония“ был мэр Таллинна Михаил Кылварт с супругой Анастасией Коваленко-Кылварт.

Комментируя речь президента, Кылварт сказал: "На мой взгляд была очень содержательная речь, в которой он отметил самые насущные проблемы в нашем обществе“. По его словам, важно отметить, что президент процитировал манифест ко всем народам Эстонии и подчеркнул важность культурного сосуществования разных народов.

Анастасия Коваленко-Кылварт добавила, что дома они стараются поменьше говорить на рабочие темы.

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RusDelfi
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