Яна Тоом: Я мечтаю об Эстонии, где власть не смотрит на народ с высоты Тоомпеа, а прислушивается к людям

Есть, конечно, универсальный способ, который у нас многие любят и практикуют, – „портрет на фоне“. Эстонии в этом смысле повезло, на востоке мы граничим со страной, на фоне которой можно без особого труда изображать себя образцом демократии, моральным маяком и цитаделью процветания. Куда реже наши живописцы пишут портрет Эстонии на фоне Франции, Германии, Бельгии или Швейцарии. И мы все понимаем, почему.

„Ты ведь знаешь: любят тебя совсем не за то, что ты уже сделал, но за то, что ты мог бы сделать“, – написал ирландский поэт Патрик Кавана. Я думаю, это относится и к стране тоже. „Любовь к своей стране“ – слова, которые разные люди понимают очень по-разному, но в одном мы все явно сходимся: каждый хочет, чтобы завтра Эстония была лучше, чем сегодня. И пока это осуществимо, в будущее можно смотреть с оптимизмом. А если мечта перестает быть реализуемой – ну, значит, надо бороться за то, чтобы она снова такой стала.

Конечно, мечты у всех разные. Я расскажу вам о своей.

Диалог вместо высокомерия

Я мечтаю об Эстонии, где власть не смотрит на народ с высоты Тоомпеа, а прислушивается к людям и ведет с ними диалог. Не какой-то абстрактный диалог, а вполне конкретный: каждый избранный депутат каждую неделю посвящает хотя бы несколько часов встречам с избирателями и гражданскими объединениями и находит время для решения их проблем. И эта обратная связь через депутата доходит и до правительства, потому что Рийгикогу дословно – „совет государства“, а не штемпель, одобряющий все решения правительства.

Я мечтаю об Эстонии, где нет места политическому высокомерию – и высокомерный политик, будь он премьер-министр или волостной старейшина, превращается в политический труп.