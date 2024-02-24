Яна Тоом: Я мечтаю об Эстонии, где власть не смотрит на народ с высоты Тоомпеа, а прислушивается к людям
Писать мнение, которое выйдет в День независимости, сложно в принципе. Особенно в 2024 году. С одной стороны, выступать с критической речью в день рождения как-то неправильно. С другой, петь дифирамбы в духе „у нас всё прекрасно, какой правильный выбор мы сделали“ тоже как-то странно – достаточно выглянуть в окно или открыть любой новостной портал, пишет евродепутат Яна Тоом в Eesti Päevaleht.
Есть, конечно, универсальный способ, который у нас многие любят и практикуют, – „портрет на фоне“. Эстонии в этом смысле повезло, на востоке мы граничим со страной, на фоне которой можно без особого труда изображать себя образцом демократии, моральным маяком и цитаделью процветания. Куда реже наши живописцы пишут портрет Эстонии на фоне Франции, Германии, Бельгии или Швейцарии. И мы все понимаем, почему.
„Ты ведь знаешь: любят тебя совсем не за то, что ты уже сделал, но за то, что ты мог бы сделать“, – написал ирландский поэт Патрик Кавана. Я думаю, это относится и к стране тоже. „Любовь к своей стране“ – слова, которые разные люди понимают очень по-разному, но в одном мы все явно сходимся: каждый хочет, чтобы завтра Эстония была лучше, чем сегодня. И пока это осуществимо, в будущее можно смотреть с оптимизмом. А если мечта перестает быть реализуемой – ну, значит, надо бороться за то, чтобы она снова такой стала.
Конечно, мечты у всех разные. Я расскажу вам о своей.
Диалог вместо высокомерия
Я мечтаю об Эстонии, где власть не смотрит на народ с высоты Тоомпеа, а прислушивается к людям и ведет с ними диалог. Не какой-то абстрактный диалог, а вполне конкретный: каждый избранный депутат каждую неделю посвящает хотя бы несколько часов встречам с избирателями и гражданскими объединениями и находит время для решения их проблем. И эта обратная связь через депутата доходит и до правительства, потому что Рийгикогу дословно – „совет государства“, а не штемпель, одобряющий все решения правительства.
Я мечтаю об Эстонии, где нет места политическому высокомерию – и высокомерный политик, будь он премьер-министр или волостной старейшина, превращается в политический труп.
Я мечтаю об Эстонии, где для того, чтобы добиться заключения коллективного договора, не нужно устраивать забастовку. Где власть делает всё от нее зависящее, чтобы укрепить профсоюзы, где разрешено бастовать по политическим мотивам, где работников ценят и уважают не меньше, чем предпринимателей, спортсменов и ученых. Где люди не боятся стоять за свои права и знают, что это можно делать эффективно.
Я мечтаю об Эстонии, где реализация принципа „разделяй и властвуй“ предосудительна, даже если кажется, что это эффективное и необходимое решение, потому что в любом случае это падение демократии. Где никого не ломают об колено, где часть населения не демонизируют, создавая образ внутреннего врага, чтобы добиться политического успеха. Где люди разных национальностей смотрят друг на друга без предрассудков. Где нет политического нарратива, ставящего одни нации выше других.
Лучший выбор вместо политических сделок
Я мечтаю об Эстонии, где выражение „политическое решение“ означают не безмозглые политические сделки, а лучшее из возможных решений. Об Эстонии, которая ориентируется на лучшие образцы экономической и социальной политики успешных стран мира. Где не отказываются от хороших решений только потому, что власть имущие хранят верность однажды заученным догмам. Где глобальные решения обсуждаются прежде, чем их одобряет правительство.
Я мечтаю об Эстонии, которая, будучи частью ЕС, действительно следует европейским ценностям. Об Эстонии, где правительство не убивает в Совете ЕС директиву, защищающую социальные права работников платформ и не противостоит тому, чтобы изнасилование стало уголовным преступлением. (Да, Эстония не так давно сделала то и это.)
Я мечтаю об Эстонии, которая зиждется на свободе, справедливости и праве, является оплотом внутреннего и внешнего мира, а также залогом общественного прогресса и всеобщего блага для нынешних и грядущих поколений. Если что, это цитата из преамбулы нашей Конституции – то место, которое наши политики никогда не цитируют или даже толком не прочли.
Свобода, справедливость и право. Осторожность и мудрость. Открытость и демократичность.
Не слишком ли много я хочу? Мне кажется, ровно столько, сколько нам на деле нужно. И в любом случае – желать всего этого нашей стране просто правильно.
С днем рождения, Эстония!