Украинка после двух лет в Эстонии: старшее поколение хочет обратно, молодежь готова пожить здесь
29-летняя киевлянка Мария Грибинчук перебралась в Эстонию почти два года назад. Из Украины она выехала спустя месяц после начала полномасштабного вторжения России в Украину. RusDelfi поговорил с девушкой о том, какие настроения царят среди украинских беженцев после двух лет войны, что они думают о возможности нападения России на Эстонию и получилось ли начать строить новую жизнь на новом месте.
Мария Грибинчук - киевлянка. Вместе с мамой и младшим братом они выехали из Украины через месяц после начала полномасштабного вторжения. Отец сопроводил их до границы и поехал воевать. В первый же день полномасштабного вторжения он записался в территориальную оборону Киева.
По приезду в Таллинн семья обрела временное убежище у друзей отца, тепло принявших их в тяжелый период. Однако, трагедия не миновала их. 13 июля 2022 года вблизи села Дементиевка Харьковской области отец Марии погиб. Вскоре после этого Мария с семьей переехали от его друзей и начали самостоятельную жизнь. „Мы начали осознавать, что обратный путь в Украину нам предстоит не скоро“, - рассказывает девушка об ужасной реальности, с которой им пришлось столкнуться.
Вскоре после публикации своего резюме на сайте эстонской Кассы по безработице, Марию пригласили работать в Центр беженцев специалистом по коммуникациям. В задачи Марии входило общение с людьми в социальных сетях и непосредственно в самом Центре.
Во время работы в Центре Мария прошла трехдневный курс первой психологической помощи от Эстонского Красного Креста и познакомилась там с ведущими тренерами. Один из них оказался руководителем консультационного психологического агенства Addicere - Эрик Рюютель, известный эстонский психолог и эксперт по общению с людьми в сложных ситуациях. „После тренинга мы решили создать с ним группу психологической поддержки для украинских беженцев, так как увидели невероятно сильный запрос и отклик среди украинцев“, - рассказывает девушка. Эта группа продолжает работать и по сей день, предоставляя психологическую поддержку украинским беженцам, но об этом дальше в тексте.
Настроения в украинском сообществе
По словам Марии, украинцы, с которыми она общается, по большей части находятся в непонимании, так как все ещё не определились, что будут делать со своей жизнью - оставаться в Эстонии, уезжать в другую страну или возвращаться в Украину. „Большинству из них хотелось бы вернуться как можно скорее. Однако, ввиду продолжения боевых действий на территории родной страны, люди пока не видят этой возможности. Но им с трудом удается найти себя здесь. Это довольно сложно. Настроение среди украинцев, к сожалению, не оптимистичное“, - описывает Мария тревоги украинских беженцев.
Девушка рассказывает, что отдушиной для них является то, что у них есть свой круг общения, места для встреч и мероприятия, которые посвящены Украине и украинцам, но люди в категории 45+ не понимают, как они здесь будут жить, потому что они оставили слишком много. „Они не понимают, сколько должно пройти времени, чтобы они достигли того же уровня жизни здесь и возможно ли это. Они в это мало верят“, - добавляет Мария.
Украинская молодежь в Эстонии, по мнению Марии, активна. „Молодые люди делают все, что в их силах. Они осознают, что возврат на родину возможен не для всех, поэтому стремятся извлечь максимум из возможностей здесь: учатся, работают, набираются опыта“, - рассказывает Мария. Конечно среди молодежи есть те, кто хотел бы вернуться. „Мне тоже хотелось бы вернуться. Я оставила дома свою прекрасно устроенную жизнь, в которой все было хорошо, налажено и привычно. Даже в моем возрасте мне было очень больно ее потерять“, - делится киевлянка.
Молодое поколение, по словам Марии, осознает, что находится в Европе. У людей до войны была возможность путешествовать. У них есть понимание, что здесь предлагается, какие есть возможности, чему можно научиться и где можно быть полезными. К тому же, молодое поколение обычно владеет английским языком.
„Люди старшего возраста с трудом привыкают, осваиваются, адаптируются. Поэтому в большинстве взрослые хотят обратно, а те, кто чуть помладше, в принципе, готовы ещё какое-то время здесь пожить“, - рассуждает Мария.
По словам девушки, есть и такие случаи, когда люди уезжают в Украину, а потом возвращаются в Эстонию. „Мы с моими сверстниками каждый день преодолеваем себя в различных аспектах. Каждый день мы боремся внутри себя и заставляем себя не опускать руки снова и снова, чтобы продолжать адаптироваться к новым реалиям, другой жизни и языку. Хотя зачастую даже эстонский не является спасательный кругом“, - подытоживает она.
Как успехи с языком?
Мария считает, что украинские беженцы в принципе заинтересованы в изучении эстонского языка, но возможности не у всех есть. „Способности, в конце концов, да и языковых курсов на всех не хватает. Это надо понимать. Одно дело, когда ты открываешь компьютер и сам мотивируешь себя учиться, и совсем другое, когда ты регулярно посещаешь курсы. Мне кажется, что второй вариант эффективнее“,- объясняет она.
„Я знаю людей моего возраста, которые выгрызают язык, стараются учить как могут, ходят в разговорные клубы, общаются как могут, заказы например в кафешках делают на эстонском, - делится она. - Но есть те, у которых нет понимания, надо ли им вообще учить эстонский, так как они не знают, остануться ли в Эстонии“.
И даже те, кто хотели бы остаться, все еще не понимают, как им в Эстонии, переквалифицироваться и применить свои знания. „Все отталкиваются от ситуации, - рассказывает девшка. - В зависимости от того, как они здесь устроились, с семьёй ли, в каких кругах они вращаются, нужен ли им этот язык, устраивает ли их рабочее место... С работой, понятно, очень сложно. Мало кто может найти себе здесь что-то адекватное“.
Сама Мария закончила курс на уровень А1, а затем пыталась продолжить изучение эстонского самостоятельно, так как не имела возможности посещать курсы. „Трудно совмещать работу и учебу, все-таки уже не 18 лет. Но я осознаю важность изучения эстонского языка и мне он нравится, поэтому я продолжаю искать возможности для посещения языковых кафе и полезных курсов. Самостоятельное обучение не так эффективно, как системное“, - описывает она свои отношения с эстонским.
Сложности с трудоустройством никуда не исчезли
По словам Марии, в центре беженцев по сей день стоят очереди. Это означает, что что значительное количество людей все еще получают государственные пособия. По мнению Марии, большинство из них прибыли после 24 февраля, и, по ее наблюдениям, это в основном матери с детьми.
„Это связано с тем, что многим из них сложно устроиться здесь, поскольку им приходится заботиться о своих детях, и работа, которая бы удовлетворяла их потребности, еще и позволяла совмещать с материнством, не так легко доступна“, - описывает Мария ситуацию этих людей, оказавшихся в наиболее трудной обстановке.
Девушка говорит, что с трудом представляет, каково это - жить на пособие. „На одного человека предоставляется 200 евро, на второго члена семьи - 160, а на ребенка - 240. Эти суммы зависят от количества членов семьи“, - вспоминает она суммы государственной помощи беженцам. „Некоторые из них все еще живут с семьями, которые их пригласили сюда. Другие вынуждены полагаться на поддержку государства. Все знают о программе компенсации расходов на жилье и коммунальные услуги. Люди стараются как-то уживаться в рамках этих возможностей. Конечно, эти деньги далеки от того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни. Но, по крайней мере, они, похоже, позволяют удовлетворить хотя бы базовые потребности“.
Что думают о мобилизации?
Почти у всех украинок, с которыми общается Мария, мужья и/или родственники на фронте. „Для большинства воюющих самое главное, чтобы их близкие были в безопасности. Где, при каких обстоятельствах, в каких условиях, это уже второй вопрос. Мужчины женщин, которые сейчас находятся здесь, ждут их домой как можно скорее, когда это все закончится. Сейчас они продолжают воевать“, - говорит Мария.
Мобилизация для украинцев и украинок не стала чем-то неожиданным.“Мужчины, как были при деле, так они остаются, - считает девушка. - Никто не сидит просто так сложа руки“
Что думают украинцы о перспективах войны России с Эстонией?
„Ну какая может быть у них реакция, - говорит Мария. - Все ждут, когда война закончится. Все обозлены и в отчаянии от того, что каждый день гибнут их родные и близкие, что из-за вторжения им приходится куда-то бежать, адаптироваться к новым условиям и жить жизнь, которую они не выбирали, пусть и в безопасности“.
Тут девушка напоминает о разнице между переселенцами и беженцами: „Те, кто хотели переселиться, как правило, выехали до полномасштабного вторжения“, - объясняет киевлянка.
„Вероятность есть всегда. Многие не верили, что война России с Украиной возможна, но полномасштабное вторжение в нашу страну продолжается уже 2 года. Так что мы должны совместными усилиями продолжать делать все возможное, чтобы война поскорее закончилась, потому что никто не хочет, чтобы она пришла и на территорию Евросоюза, и в частности, Эстонии“, - рассуждает Мария о перспективах нападения России на Эстони.
День независимости Эстонии
24 февраля вызывает у Марии двоякие чувства. С одной стороны для нее эта дата совершенно нерадостная, и для большинства украинцев это день скорби. „С другой стороны нам очень ценно, что дружная Украине страна нас так приняла и продолжает помогать. Поэтому в день нашего двухлетия неуклонной борьбы за мир и справедливость в Украине мы также отмечаем праздник эстонской стороны. Мы вместе отмечаем ваши достижения и мы правда очень горды, что у нас есть такие братья, которые так нас поддерживают. Мы очень рады, что эстонцы столько лет тоже сохраняют свою независимость и борются за нее“, - говорит украинка“, - говорит девушка.
По возможности Мария и ее окружение участвовали в мероприятиях, посвященных дню становления независимости Эстонской республики. „Наши эстонские друзья отмечали с нами День Независимости Украины 24 августа, теперь мы отмечаем вместе с ними День Независимости Эстонии. Той независимости, за которую мы стоим и боремся каждый день в Украине. Мы несомненно разделяем важный праздник для эстонцев и не забываем помянуть наших героев, среди которых также есть эстонцы, в знак благодарности за возможность продолжать жить, любить и работать. Это связь с теми, кто продолжает наблюдать за нами и помогать нам, но уже в Небесном легионе“, - резюмирует девушка.
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