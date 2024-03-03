Украинка после двух лет в Эстонии: старшее поколение хочет обратно, молодежь готова пожить здесь

По словам Марии, украинцы, с которыми она общается, по большей части находятся в непонимании, так как все ещё не определились, что будут делать со своей жизнью - оставаться в Эстонии, уезжать в другую страну или возвращаться в Украину. „Большинству из них хотелось бы вернуться как можно скорее. Однако, ввиду продолжения боевых действий на территории родной страны, люди пока не видят этой возможности. Но им с трудом удается найти себя здесь. Это довольно сложно. Настроение среди украинцев, к сожалению, не оптимистичное“, - описывает Мария тревоги украинских беженцев.

Во время работы в Центре Мария прошла трехдневный курс первой психологической помощи от Эстонского Красного Креста и познакомилась там с ведущими тренерами. Один из них оказался руководителем консультационного психологического агенства Addicere - Эрик Рюютель, известный эстонский психолог и эксперт по общению с людьми в сложных ситуациях. „После тренинга мы решили создать с ним группу психологической поддержки для украинских беженцев, так как увидели невероятно сильный запрос и отклик среди украинцев“, - рассказывает девушка. Эта группа продолжает работать и по сей день, предоставляя психологическую поддержку украинским беженцам, но об этом дальше в тексте.

Примерно тогда же Марии пришла идея создать свой телеграмм-канал , чтобы не забывать украинский язык и информировать своих соотечественников о том, что происходит в Таллинне. Там она публикует актуальные новости, интересные события, встречи, лекции, тренинги и другие возможности, которые могут быть полезны для украинской общины в Таллине.

Вскоре после публикации своего резюме на сайте эстонской Кассы по безработице, Марию пригласили работать в Центр беженцев специалистом по коммуникациям. В задачи Марии входило общение с людьми в социальных сетях и непосредственно в самом Центре.

О его жизни и смерти можно прочитать на странице мемориала , посвященного погибшим украинцам в войне с Россией.

“Папа отправил нас с семьей в Эстонию к своим друзьям-эстонцам, которые в первый же день после начала вторжения позвонили ему и сказали, что ждут нас и готовы приютить на столько, на сколько потребуется. Мы с мамой еще месяц сопротивлялись, не хотели выезжать, но потом все-таки отцу удалось нас убедить. Он провел нас до границы и поехал на фронт. Мы даже не знали, что он туда собирается - настолько он хотел нас обезопасить и уберечь от еще и этих переживаний на фоне всего происходящего. Но с тех пор, как нам позвонили сообщить о страшной новости, вся жизнь просто промелькнула перед глазами. Эта щемящая боль утраты живет теперь в наших сердцах. А мы сквозь нее очень стараемся жить дальше”, - делится Мария.

По приезду в Таллинн семья обрела временное убежище у друзей отца, тепло принявших их в тяжелый период. Однако, трагедия не миновала их. 13 июля 2022 года вблизи села Дементиевка Харьковской области отец Марии погиб. Вскоре после этого Мария с семьей переехали от его друзей и начали самостоятельную жизнь. „Мы начали осознавать, что обратный путь в Украину нам предстоит не скоро“, - рассказывает девушка об ужасной реальности, с которой им пришлось столкнуться.

Мария Грибинчук - киевлянка. Вместе с мамой и младшим братом они выехали из Украины через месяц после начала полномасштабного вторжения. Отец сопроводил их до границы и поехал воевать. В первый же день полномасштабного вторжения он записался в территориальную оборону Киева.

Мария считает, что украинские беженцы в принципе заинтересованы в изучении эстонского языка, но возможности не у всех есть. „Способности, в конце концов, да и языковых курсов на всех не хватает. Это надо понимать. Одно дело, когда ты открываешь компьютер и сам мотивируешь себя учиться, и совсем другое, когда ты регулярно посещаешь курсы. Мне кажется, что второй вариант эффективнее“,- объясняет она. „Я знаю людей моего возраста, которые выгрызают язык, стараются учить как могут, ходят в разговорные клубы, общаются как могут, заказы например в кафешках делают на эстонском, - делится она. - Но есть те, у которых нет понимания, надо ли им вообще учить эстонский, так как они не знают, остануться ли в Эстонии“.

По словам девушки, есть и такие случаи, когда люди уезжают в Украину, а потом возвращаются в Эстонию. „Мы с моими сверстниками каждый день преодолеваем себя в различных аспектах. Каждый день мы боремся внутри себя и заставляем себя не опускать руки снова и снова, чтобы продолжать адаптироваться к новым реалиям, другой жизни и языку. Хотя зачастую даже эстонский не является спасательный кругом“, - подытоживает она.

„Люди старшего возраста с трудом привыкают, осваиваются, адаптируются. Поэтому в большинстве взрослые хотят обратно, а те, кто чуть помладше, в принципе, готовы ещё какое-то время здесь пожить“, - рассуждает Мария.

Молодое поколение, по словам Марии, осознает, что находится в Европе. У людей до войны была возможность путешествовать. У них есть понимание, что здесь предлагается, какие есть возможности, чему можно научиться и где можно быть полезными. К тому же, молодое поколение обычно владеет английским языком.

Украинская молодежь в Эстонии, по мнению Марии, активна. „Молодые люди делают все, что в их силах. Они осознают, что возврат на родину возможен не для всех, поэтому стремятся извлечь максимум из возможностей здесь: учатся, работают, набираются опыта“, - рассказывает Мария. Конечно среди молодежи есть те, кто хотел бы вернуться. „Мне тоже хотелось бы вернуться. Я оставила дома свою прекрасно устроенную жизнь, в которой все было хорошо, налажено и привычно. Даже в моем возрасте мне было очень больно ее потерять“, - делится киевлянка.

Девушка рассказывает, что отдушиной для них является то, что у них есть свой круг общения, места для встреч и мероприятия, которые посвящены Украине и украинцам, но люди в категории 45+ не понимают, как они здесь будут жить, потому что они оставили слишком много. „Они не понимают, сколько должно пройти времени, чтобы они достигли того же уровня жизни здесь и возможно ли это. Они в это мало верят“, - добавляет Мария.

Девушка говорит, что с трудом представляет, каково это - жить на пособие. „На одного человека предоставляется 200 евро, на второго члена семьи - 160, а на ребенка - 240. Эти суммы зависят от количества членов семьи“, - вспоминает она суммы государственной помощи беженцам. „Некоторые из них все еще живут с семьями, которые их пригласили сюда. Другие вынуждены полагаться на поддержку государства. Все знают о программе компенсации расходов на жилье и коммунальные услуги. Люди стараются как-то уживаться в рамках этих возможностей. Конечно, эти деньги далеки от того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни. Но, по крайней мере, они, похоже, позволяют удовлетворить хотя бы базовые потребности“.

„Это связано с тем, что многим из них сложно устроиться здесь, поскольку им приходится заботиться о своих детях, и работа, которая бы удовлетворяла их потребности, еще и позволяла совмещать с материнством, не так легко доступна“, - описывает Мария ситуацию этих людей, оказавшихся в наиболее трудной обстановке.

По словам Марии, в центре беженцев по сей день стоят очереди. Это означает, что что значительное количество людей все еще получают государственные пособия. По мнению Марии, большинство из них прибыли после 24 февраля, и, по ее наблюдениям, это в основном матери с детьми.

Сама Мария закончила курс на уровень А1, а затем пыталась продолжить изучение эстонского самостоятельно, так как не имела возможности посещать курсы. „Трудно совмещать работу и учебу, все-таки уже не 18 лет. Но я осознаю важность изучения эстонского языка и мне он нравится, поэтому я продолжаю искать возможности для посещения языковых кафе и полезных курсов. Самостоятельное обучение не так эффективно, как системное“, - описывает она свои отношения с эстонским.

И даже те, кто хотели бы остаться, все еще не понимают, как им в Эстонии, переквалифицироваться и применить свои знания. „Все отталкиваются от ситуации, - рассказывает девшка. - В зависимости от того, как они здесь устроились, с семьёй ли, в каких кругах они вращаются, нужен ли им этот язык, устраивает ли их рабочее место... С работой, понятно, очень сложно. Мало кто может найти себе здесь что-то адекватное“.

Что думают о мобилизации?

Почти у всех украинок, с которыми общается Мария, мужья и/или родственники на фронте. „Для большинства воюющих самое главное, чтобы их близкие были в безопасности. Где, при каких обстоятельствах, в каких условиях, это уже второй вопрос. Мужчины женщин, которые сейчас находятся здесь, ждут их домой как можно скорее, когда это все закончится. Сейчас они продолжают воевать“, - говорит Мария.

Мобилизация для украинцев и украинок не стала чем-то неожиданным.“Мужчины, как были при деле, так они остаются, - считает девушка. - Никто не сидит просто так сложа руки“

Что думают украинцы о перспективах войны России с Эстонией?

„Ну какая может быть у них реакция, - говорит Мария. - Все ждут, когда война закончится. Все обозлены и в отчаянии от того, что каждый день гибнут их родные и близкие, что из-за вторжения им приходится куда-то бежать, адаптироваться к новым условиям и жить жизнь, которую они не выбирали, пусть и в безопасности“.

Тут девушка напоминает о разнице между переселенцами и беженцами: „Те, кто хотели переселиться, как правило, выехали до полномасштабного вторжения“, - объясняет киевлянка.

„Вероятность есть всегда. Многие не верили, что война России с Украиной возможна, но полномасштабное вторжение в нашу страну продолжается уже 2 года. Так что мы должны совместными усилиями продолжать делать все возможное, чтобы война поскорее закончилась, потому что никто не хочет, чтобы она пришла и на территорию Евросоюза, и в частности, Эстонии“, - рассуждает Мария о перспективах нападения России на Эстони.

День независимости Эстонии

24 февраля вызывает у Марии двоякие чувства. С одной стороны для нее эта дата совершенно нерадостная, и для большинства украинцев это день скорби. „С другой стороны нам очень ценно, что дружная Украине страна нас так приняла и продолжает помогать. Поэтому в день нашего двухлетия неуклонной борьбы за мир и справедливость в Украине мы также отмечаем праздник эстонской стороны. Мы вместе отмечаем ваши достижения и мы правда очень горды, что у нас есть такие братья, которые так нас поддерживают. Мы очень рады, что эстонцы столько лет тоже сохраняют свою независимость и борются за нее“, - говорит украинка“, - говорит девушка.

По возможности Мария и ее окружение участвовали в мероприятиях, посвященных дню становления независимости Эстонской республики. „Наши эстонские друзья отмечали с нами День Независимости Украины 24 августа, теперь мы отмечаем вместе с ними День Независимости Эстонии. Той независимости, за которую мы стоим и боремся каждый день в Украине. Мы несомненно разделяем важный праздник для эстонцев и не забываем помянуть наших героев, среди которых также есть эстонцы, в знак благодарности за возможность продолжать жить, любить и работать. Это связь с теми, кто продолжает наблюдать за нами и помогать нам, но уже в Небесном легионе“, - резюмирует девушка.

Группы поддержки для украинских беженцев В прошедшем году у Марии и команды психологов из центра Adiccerе получилось создать группу психологической поддержки для украинских беженцев. Это благотворительный проект, который направлен на то, чтобы людей вытащить из кризисной ситуации. Посещение группы для украинцев совершенно бесплатно. Полгода финансированием занималось Министерство социальных дел, но деньги закончились. По какой причине министерство сократило финансирование, Мария сказать не может. „Скорее всего, из-за того, что закончились деньги на этот проект“ Мария и команда пытаются найти желающих поддержать группу поддержки. Сейчас она существует благодаря помощи волонтеров и непосредственно агенства Adiccerе. Раньше занятия проводили дважды в месяц, сейчас пришлось сократить до одного раза. Мария уверена - группа приносит пользу эстонскому обществу и украинскому. „К нам приходят люди, которые находятся на разных этапах своей жизни. Мы видим колоссальную разницу между состоянием человека в начале и после занятий. Чем чаще человек ходит, тем больше осваивается, приходит в себя, решает свои проблемы, у него проходят внутренние тревоги. Я не могу сказать, что они полностью исчезают, это долгий процесс. Но в целом это полезно для людей. Мы очень довольны тем, что мы делаем“, - рассказывает про группу поддержки украинка. „Мы не бросаем эту группу, потому что мы понимаем, что она полезна, она нужна людям“, - объясняет Мария. Мария уверена - группа приносит пользу не только украинскому, но и эстонскому обществу. „К нам приходят украинские беженцы, которые находятся на разных этапах своей жизни. Мы видим колоссальную разницу между состоянием человека в начале и после занятий. Чем чаще человек ходит, тем больше осваивается, постепенно приходит в себя, начинает быстрее социализироваться и лучше адаптироваться в новом обществе, поэтапно решать свои проблемы, у него проходят внутренние тревоги. Я не могу сказать, что они полностью исчезают, это долгий процесс. Но в целом это полезно для людей. Мы очень довольны тем, что мы делаем“, - рассказывает про группу поддержки украинка. „Мы не можем бросить эту группу, потому что понимаем, что она полезна и нужна людям“, - объясняет Мария. По ее словам, у команды есть все для полноценного функционирования и развития групп психологической поддержки - специалисты, желание, востребованность. Все, кроме денег. „Я думаю, что у государства еще может быть возможность нас финансировать. Поэтому хотелось бы, чтобы таким социальным проектам уделялось больше внимания. Сейчас - это важно, как никогда“, - рассуждает Мария. Количество участников встреч группы ограничено, и каждый раз желающих все больше. „Одна группа вмещает 20 человек. Зарегистрироваться хотят более 200 человек. Если проводить встречи чаще, больше людей смогут получить помощь и поддержку“, - объясняет украинка. “Группа - это наше маленькое чадо. Мы будем делать эту группу столько, сколько сможем и сколько будет нужно“, - обещает она.

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