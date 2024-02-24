ФОТО | "Я хочу, чтобы Путин сидел и мучился в камере, пока не умрет „естественной смертью“. В Таллинне прошел митинг "730 дней февраля“(23)
В субботу, 24 февраля, во вторую годовщину начала полномасштабного вторжения и на 9-й день со дня убийства Алексея Навального, у посольства РФ в Таллинне прошел антивоенный митинг „730 дней февраля“. Около 150 человек пришло выразить свою позицию против войны и путинского режима, а также поддержать Украину.
Открыл митинг российский политический активист, организатор антивоенных митингов, руководитель таллиннского пространства для интеграции новейших политэмигрантов в эстонское общество Reforum Space Николай Артеменко.
„Два года с начала войны. Как ее остановить? С каждым днем становится все страшнее, кажется, что люди все беспомощнее и беспомощнее. Остается рассказывать нашим знакомым, друзьям, тем, кто еще вне политики, кто считает, что война обошла или обойдет их стороной. Если ваши коллеги, друзья, соратники думают, что они могут как-то отвертеться и их это не коснется — неправда, их это тоже коснется. Скидывайте им фотографии убитых бойцов, разбомбленных городов, плачущих детей, жен, матерей… Скидывайте им в личку, в мессенджеры. Может быть таким образом до них наконец-таки дойдет, что происходит. В последние я дни я слышу: когда же он сдохнет? Я не хочу, чтобы он сдох. Я хочу, чтобы Путин попал в камеру, чтобы его посадили, чтобы он сидел и мучился, пока не умрет „естественной смертью“. Спасибо, что вы приходите. Это наш 18-й митинг, который мы проводим. Каждый раз я говорю: надеюсь, что он — последний. Спасибо, что вы здесь и не забываете о войне!“.
Российский политический и общественный деятель Любовь Соболь выступила на митинге с речью: „Есть такие слова — „не все однозначно“, „правду мы никого не узнаем“. Но эти слова не применимы к тому, что сейчас происходит. Мы знаем правду. Мы знаем, что это Путин начал войну два года назад в Украине. Мы знаем, что это Путин убил девять недель назад Навального и сейчас не выдает семье тело. Здесь все однозначно. Мы и весь мир знаем, что Путин — убийца. Давайте поддержим друг друга, скажем теплые слова. Не бойтесь плакать, выражать свои чувства, злость к действующему режиму. Поддерживать тех людей, кто остался в России и продолжает бороться. Поддерживайте Украину, потому что она должна победить в этой несправедливой войне!“
Вера Волна, врач-нейрохирург, на митинге говорила, что мир устал от войны. „Людям хочется путешествовать. Хочется вкусно есть. Они устали. А украинские военные не устали? Не устали украинцы, которые каждый день вынуждены жить в подвалах и бомбоубежищах? Мой ребенок приходит из детского сада и рассказывает, что две украинские девочки плачут: боятся, что их отцов убьют… Путин — международный террорист. Россия будет свободной!“.