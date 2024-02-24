ФОТО | "Я хочу, чтобы Путин сидел и мучился в камере, пока не умрет „естественной смертью“. В Таллинне прошел митинг "730 дней февраля“

„Два года с начала войны. Как ее остановить? С каждым днем становится все страшнее, кажется, что люди все беспомощнее и беспомощнее. Остается рассказывать нашим знакомым, друзьям, тем, кто еще вне политики, кто считает, что война обошла или обойдет их стороной. Если ваши коллеги, друзья, соратники думают, что они могут как-то отвертеться и их это не коснется — неправда, их это тоже коснется. Скидывайте им фотографии убитых бойцов, разбомбленных городов, плачущих детей, жен, матерей… Скидывайте им в личку, в мессенджеры. Может быть таким образом до них наконец-таки дойдет, что происходит. В последние я дни я слышу: когда же он сдохнет? Я не хочу, чтобы он сдох. Я хочу, чтобы Путин попал в камеру, чтобы его посадили, чтобы он сидел и мучился, пока не умрет „естественной смертью“. Спасибо, что вы приходите. Это наш 18-й митинг, который мы проводим. Каждый раз я говорю: надеюсь, что он — последний. Спасибо, что вы здесь и не забываете о войне!“.