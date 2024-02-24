С 24 февраля запрещено выходить на лед Теплого озера между речками Наха и Пихусте

Запрещен выход на лед ближе, чем на 1 км от истока реки Нарова и устья реки Эмайыги. В устьях иных рек запрещено находиться на льду ближе, чем на 200 м от устья реки. Запрещен выход на лед с юго-восточного прибрежья острова Пийриссаар, с восточной стороны прибрежья острова Пийриссаар, а также в зоне, расположенной между островом Пийриссаар и береговой линией материка, на участке между деревнями Лааксааре и Меэрапалу.