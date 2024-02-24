С 24 февраля запрещено выходить на лед Теплого озера между речками Наха и Пихусте
В связи с ухудшением ледовой обстановки пограничная служба начиная с сегодняшнего дня, 24. февраля 2024. г., запрещает выходить пешком или выезжать на внедорожниках на лед Чудско-Теплого озера между речками Наха и Пихусте. Также запрещено находиться на транспортных средствах на льду Теплого озера на территории, пролегающей между истоками речки Наха и реки Выханду, однако в этом районе разрешается выход на лед пешим ходом.
Запрещен выход на лед ближе, чем на 1 км от истока реки Нарова и устья реки Эмайыги. В устьях иных рек запрещено находиться на льду ближе, чем на 200 м от устья реки. Запрещен выход на лед с юго-восточного прибрежья острова Пийриссаар, с восточной стороны прибрежья острова Пийриссаар, а также в зоне, расположенной между островом Пийриссаар и береговой линией материка, на участке между деревнями Лааксааре и Меэрапалу.
Пешим ходом и на внедорожниках разрешается выход на лед следующих водоемов:
Чудское озеро
Пешим ходом разрешается выход на лед следующих водоемов:
Псковское озеро
Теплое озеро
озеро Пабра
озеро Ванику
озеро Крийва
В целях сохранения жизни запрещается выход на лед следующих пограничных водоемов как пешком, так и на внедорожниках:
озеро Паттина
Карта ледовой обстановки на озерах Чудской озерной системы: https://tinyurl.com/mryub8yw