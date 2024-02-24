Новости Эстонии
24.02.2024, 15:30

ФОТО | Парад моржей вернулся! Отважные жители Тарту читали стихи, купаясь в ледяной воде

 
Редактор: Elisabeth Viil
Тартуские моржи
Тартуские моржи
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Сегодня, 24 февраля, в полдень, возле канала Анне собрались любители зимнего плавания, которые вопреки холоду залезли в ледяную воду и оттуда зачитывали стихотворения.

Тартуские любители зимнего купания отметили День независимости Эстонской Республики. В то время как в Таллинне в честь дня рождения в море моржи провели в море 106 секунд, тартусцы не стали так быстро выходить из воды. Прямо из реки звучали стихи, а смех разносился над каналом Анне.

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