ФОТО | Парад моржей вернулся! Отважные жители Тарту читали стихи, купаясь в ледяной воде

Тартуские любители зимнего купания отметили День независимости Эстонской Республики. В то время как в Таллинне в честь дня рождения в море моржи провели в море 106 секунд, тартусцы не стали так быстро выходить из воды. Прямо из реки звучали стихи, а смех разносился над каналом Анне.