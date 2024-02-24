Мартин Херем: у всех, кто здесь живет, есть обязанность защищать эту страну и ее народ

Война в Украине и исходящая от России опасность, безусловно, пробудили многих из нас. Наряду с этим происходило взросление общества: выросла воля наших граждан к обороне и сложилось всеобщее понимание того, что Эстония - это наша страна. У нас - у граждан, организаций, предприятий и учреждений - у всех, кто здесь живет, имеется обязанность защищать эту страну и ее народ; вносить свой вклад в развитие общества, если мы хотим и дальше жить свободными в своей стране.



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