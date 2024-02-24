Мартин Херем: у всех, кто здесь живет, есть обязанность защищать эту страну и ее народ(23)
Война в Украине и исходящая от России опасность, безусловно, пробудили многих из нас, сказал в своей речи 24 февраля на параде в честь 106-летия Эстонской Республики генерал Мартин Херем. Речь опубликована на портале ERR.
Война в Украине и исходящая от России опасность, безусловно, пробудили многих из нас. Наряду с этим происходило взросление общества: выросла воля наших граждан к обороне и сложилось всеобщее понимание того, что Эстония - это наша страна. У нас - у граждан, организаций, предприятий и учреждений - у всех, кто здесь живет, имеется обязанность защищать эту страну и ее народ; вносить свой вклад в развитие общества, если мы хотим и дальше жить свободными в своей стране.
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В начале этого года учителя бастовали во имя своего будущего и роста зарплаты. Мы все понимали, что и это - тоже признак силы свободного государства, и стоит обратить внимание на то, что во время забастовки и переговоров в публичном пространстве ни разу не прозвучало предложение отщипнуть несколько миллионов от сотен миллионов, предназначенных для оборонительного бюджета.
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