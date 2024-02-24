Новости Эстонии
24.02.2024, 10:29

ФОТО | В Таллинне прошла церемония возложения венков к монументу победы в Освободительной войне

 
Jaanus Lensment
Редактор: Elisabeth Viil
Pärgade asetamine Vabadussõja võidusamba jalamile
Pärgade asetamine Vabadussõja võidusamba jalamile
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

После утреннего поднятия флага празднования продолжились церемонией возложения венков к подножию монумента победы в память о погибших в Освободительной войне.

Венки к подножию монумента возложили президент Республики Алар Карис, спикер Рийгикогу Лаури Хуссар, премьер-министр Кая Каллас, командующий Силами обороны генерал Мартин Херем и глава Кайтселийта генерал-майор Ильмар Тамм.

На церемонии выступила премьер-министр Кая Каллас.

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