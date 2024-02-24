Экономика
24.02.2024, 09:55

ГРАФИК | Были ж времена: смотрите, как быстро росли доходы жителей Эстонии

 
Iris Kübarsepp
Meeleavaldus Toompeal 1990-ndatel. Õpetajad nõudsid palka juurde ka 30 aastat tagasi.
Meeleavaldus Toompeal 1990-ndatel. Õpetajad nõudsid palka juurde ka 30 aastat tagasi.
ФОТО: Marko Mumm | Delfi Meedia

По случаю празднования 106-ой годовщины Эстонской Республики уместно немного оглянуться назад и сравнить, как изменилась заработная плата жителей Эстонии с момента восстановления независимости страны.

Время идет, но некоторые вещи никогда не меняются. Точно так же, как в сложные 1990-ые годы жители Эстонии были недовольны своими небольшими доходами, недовольство продолжается и в сегодняшней относительно развитой Эстонии. Исследования показывают, что люди не удовлетворены своей зарплатой, потому что "на нее невозможно прожить в нынешних условиях".

Если сравнить с данными прошлых лет, видно, что ожидания жителей Эстонии относительно зарплаты за последние десять лет увеличились вдвое. Если осенью 2013 года работники хотели получать 1000 евро (медиана ожиданий по нетто-зарплате), то к осени 2023 года ожидания выросли до 2000 евро, свидетельствуют результаты ежегодного исследования рынка труда CVKeskus.ee.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии