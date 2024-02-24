24.02.2024, 09:55
ГРАФИК | Были ж времена: смотрите, как быстро росли доходы жителей Эстонии
ФОТО: | Delfi Meedia
По случаю празднования 106-ой годовщины Эстонской Республики уместно немного оглянуться назад и сравнить, как изменилась заработная плата жителей Эстонии с момента восстановления независимости страны.
Время идет, но некоторые вещи никогда не меняются. Точно так же, как в сложные 1990-ые годы жители Эстонии были недовольны своими небольшими доходами, недовольство продолжается и в сегодняшней относительно развитой Эстонии. Исследования показывают, что люди не удовлетворены своей зарплатой, потому что "на нее невозможно прожить в нынешних условиях".