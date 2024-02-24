ГРАФИК | Были ж времена: смотрите, как быстро росли доходы жителей Эстонии

Время идет, но некоторые вещи никогда не меняются. Точно так же, как в сложные 1990-ые годы жители Эстонии были недовольны своими небольшими доходами, недовольство продолжается и в сегодняшней относительно развитой Эстонии. Исследования показывают, что люди не удовлетворены своей зарплатой, потому что "на нее невозможно прожить в нынешних условиях".