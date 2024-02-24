Новости Эстонии
24.02.2024, 12:43

Тоомас Хендрик Ильвес: в мире, в Европе и в Эстонии завершается „эпоха расцвета“

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Согласно оценке Тоомаса Хендрика Ильвеса, сейчас необходимо делать все, чтобы на башне Длинный Герман каждое утро поднимали флаг свободной Эстонии.
Согласно оценке Тоомаса Хендрика Ильвеса, сейчас необходимо делать все, чтобы на башне Длинный Герман каждое утро поднимали флаг свободной Эстонии.
ФОТО: Delfi Meedia

Уважаемая академическая семья Тартуского университета.

(...)

Нет, история не заканчивается. В отличие от эпох. Подходит к концу один исторический этап, одна эпоха, как в мире, Европе, так и в Эстонии.

Другими словами: понимание придет только когда наша [эпоха, окружающая повседневную жизнь] начнет заканчиваться. Тогда мы увидим, что все уже не так, как было. Но в то же время мы увидим и эпоху, в которой находимся сейчас.

В этом утверждении кроется редкая истина. Если оглянуться вокруг и вникнуть в происходящее в мире, то можно заметить, что мы постепенно приближаемся к сумеркам привычной и комфортной эпохи. Эпохи, о контурах которой мы можем только догадываться, но закат которой все ближе и ближе.

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