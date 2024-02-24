Тоомас Хендрик Ильвес: в мире, в Европе и в Эстонии завершается „эпоха расцвета“

(...)



Нет, история не заканчивается. В отличие от эпох. Подходит к концу один исторический этап, одна эпоха, как в мире, Европе, так и в Эстонии.



Другими словами: понимание придет только когда наша [эпоха, окружающая повседневную жизнь] начнет заканчиваться. Тогда мы увидим, что все уже не так, как было. Но в то же время мы увидим и эпоху, в которой находимся сейчас.