Хуссар на церемонии поднятия флага: свобода – дорога́ и дается очень высокой ценой

По словам Хуссара, вера наших праотцов в Эстонию и была тем, что, посредством Освободительной войны и Тартуского мира, дало нам завоеванное право самостоятельно управлять своей землей и принимать свои решения. „Эта вера в свое государство и его будущее послужила нам путеводной нитью в сегодняшний день, когда мы можем вместе, свободно и без оглядки на чужую власть формировать свое будущее“, – сказал спикер во время своего выступления в Губернаторском саду.

Хуссар отметил, что сегодня мы празднуем еще одну годовщину: ровно 35 лет тому назад на башне Длинный Герман вновь воспарил сине-черно-белый флаг. „Тогда, 35 лет тому назад, десятки тысяч человек, собравшихся у подножия этой башни, и сотни тысяч по всей Эстонии наблюдали за происходящим с замиранием сердца, едва сдерживая слезы. Все это стало возможным, потому что наш народ никогда не терял веры в свободную Эстонию, в наше государство и в то, что завершить российскую эпоху и начать эстонскую – возможно“, – сказал он.

По словам Хуссара, сегодня, два года тому назад, в Европе разразилась масштабная война. С того момента мы мыслями неизменно пребываем с борющейся за свою свободу Украиной, для которой поднятие национального флага на родной земле – это вызов. „Каждый день враг пытается силой отнять ее свободу. Будем помнить и каждый день напоминать всем остальным, что свобода – дорога́ и дается очень высокой ценой. За свободу необходимо сражаться до победного конца“, – сказал он и заверил, что Эстония будет стоять плечом к плечу с Украиной до ее победы в освободительной войне.

Хуссар поблагодарил всех присутствующих и каждого, кто сегодня поднял сине-черно-белый флаг и кто верил и верит в Эстонию. „Мы достигли многого, чем мы можем гордиться, но наибольшее из этих достижений – наше государство, независимое и свободное. Поздравляю всех с днем рождения нашей прекрасной страны! Да здравствует Эстония!“, – сказал спикер на торжественной церемонии.

Слова благословения на торжественной церемонии поднятия флага в Губернаторском саду произнес архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Манифест независимости Эстонской Республики прочел студент XXXI выпуска школы сценического искусства Эстонской музыкальной и театральной академии Маркус Андреас Аулинг. В исполнении хоров Общества мужской песни Эстонии и оркестра Таллиннской полиции прозвучали произведения „Eesti lipp“ Энна Вырка на слова Мартина Липпа, „Hoia, Jumal, Eestit“ Юхана Аавика на слова Александра Леопольда Раудкеппа, „Jää vabaks, Eesti meri“ Виктора Константина Оксфорда и „Kodumaa“ Раймунда Кулля на слова Михкеля Веске.