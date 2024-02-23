ФОТО | В центре Таллинна много военной техники - проходит генеральная репетиция завтрашнего парада

Некоторые читатели Delfi отметили, что сначала, прогуливаясь по центру города, они были озадачены тем, что вокруг так много военной техники, а движение частично перекрыто.

Так, с 18:30 изменились маршруты автобусов № 2, 3, 9, 11, 16, 21, 21В, 23, 24, 35, 40, 41, 41В, 42, 46 и 67 и троллейбусов № 1 и 3. С 21:00 до конца дня автобусы № 5, 18, 18А, 20, 20А, 36 и 73 были направлены в объезд.

В связи с празднованием Дня независимости и парадом Сил обороны, в субботу, 24 февраля, с 8:00 до 17:00 изменятся маршруты автобусов № 2, 3, 16, 21, 21В, 23, 24, 35, 40, 41, 41В, 42 и 67, а также троллейбусов № 1 и 3. С 12:00 до 14:30 автобусы № 5, 18, 18А, 20, 20А, 36 и 73 будут направлены в объезд. Направленный в объезд транспорт будет ходить по свободному графику.

Построение начнется завтра на площади Свободы в 11 часов утра. Мероприятие начнется в полдень. Парад примет президент Алар Карис, а командовать парадом будет командующий Силами обороны генерал Мартин Херем. Возглавит шествие колонны военных и техники капитан-лейтенант Энн Адосон.

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