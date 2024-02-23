ВИДЕО | Нелегал без водительских прав устроил в Таллинне гонки с полицией(20)
Рано утром в среду, 21 февраля, патруль Ида-Харьюского отделения полиции заметил на одной из улиц Таллинна автомобиль, чей стиль езды вызвал вопросы, сообщает Центр надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны Эстонии.
Машине был дан знак остановиться, но водитель лишь увеличил скорость и попытался скрыться от полиции. В момент погони спидометр иногда показывал трехзначные значения, но с помощью пришедших на помощь других патрулей, автомобиль был остановлен.
Водитель объяснил свое неподчинение страхом перед тем, что полиция будет задавать вопросы и по его прежним грехам.
Вскоре выяснилось, что представленный водителем документ, удостоверяющий право мужчины управлять транспортным средством, является полной подделкой, а сам водитель находился в Эстонии нелегально.
Вчера (22 февраля) 29-летний мужчина, уроженец не входящей в ЕС страны, предстал перед Харьюским уездным судом и ответил за свои правонарушения: игнорирование знаков остановиться, управление транспортным средством без водительских прав и незаконное нахождение на территории Эстонии.
Теперь, по приговору суда, нарушителю придется провести 23 дня за решеткой, после чего он будет принудительно выслан из Эстонии с запретом на въезд в страны Шенгенской зоны сроком на 5 лет.
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