Мужчина разбил окна машины и напал с ножом на человека

Как сообщает Лыунаская префектура полиции, на Рижском шоссе пьяный 37-летний мужчина разбил окна автомобиля и стал угрожать ножом другому мужчине.

Полицейские задержали нападавшего в качестве подозреваемого.

Все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе расследования возбужденного уголовного дела.

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