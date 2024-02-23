23.02.2024, 15:59
Мужчина разбил окна машины и напал с ножом на человека
ФОТО: Delfi
В четверг, 22 февраля, в Вильянди нетрезвый мужчина совершил ряд преступлений.
Как сообщает Лыунаская префектура полиции, на Рижском шоссе пьяный 37-летний мужчина разбил окна автомобиля и стал угрожать ножом другому мужчине.
Полицейские задержали нападавшего в качестве подозреваемого.
Все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе расследования возбужденного уголовного дела.
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