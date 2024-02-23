ЧП и криминал
23.02.2024, 15:59

Мужчина разбил окна машины и напал с ножом на человека

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Delfi

В четверг, 22 февраля, в Вильянди нетрезвый мужчина совершил ряд преступлений.

Как сообщает Лыунаская префектура полиции, на Рижском шоссе пьяный 37-летний мужчина разбил окна автомобиля и стал угрожать ножом другому мужчине.

Полицейские задержали нападавшего в качестве подозреваемого.

Все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе расследования возбужденного уголовного дела.

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