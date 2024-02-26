Партия реформ предложила Таллинну расторгнуть договор аренды с ЭПЦ МП. Власти столицы не планируют этого делать(31)
Председатель фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании сделал столичной горуправе предложение расторгнуть подписанный с Эстонской православной церковью Московского патриархата (ЭПЦ МП) договор о сдаче в аренду церковным властям здания по адресу Пикк, 64 (там находится Церковное управление), но городские власти не планируют расторгать договор аренды.
«Городское собрание уже в третий раз выступает с заявлением в поддержку Украины, но в то же время Таллиннская горуправа сдает здания Московскому патриархату по очень низкой цене. Например, достойное здание площадью 270 квадратных метров, расположенное по адресу улица Пикк, 64, за которое российские священнослужители платят городу ежемесячную арендную плату в размере всего 803 евро», - сказал председатель фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании Пяртель-Пеэтер Пере.