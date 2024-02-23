СВЕЖИЙ ОПРОС | Поддержка Центристской партии упала до рекордно низкого уровня

Как и в последние три месяца, наибольшей популярностью в феврале пользовалась партия „Отечество“ (Isamaa), которую поддержали 24% граждан Эстонии в возрасте 18 лет и старше, имеющих электоральные предпочтения.

Второй по популярности партией в феврале стала Партия реформ, которую поддержали 18%, далее следуют Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) с 17% и Социал-демократическая партия с 16% - поддержка этих партий не изменилась статистически значимо по сравнению с январем.

Зато существенно снизилась поддержка Центристской партии снизилась: если в январе рейтинг партии Михаила Кылварта был 12%, то в феврале - всего 8%, при этом среди парламентских партий центристы по-прежнему немного опережают Eesti 200, которую поддерживают 7%.

Из непарламентских партий „Правых“ поддерживают 3%, Koos и „Зеленых“ - по 2%, остальные партии в общей сложности поддерживают менее одного процента граждан Эстонии, а два процента избирателей проголосовали бы за независимого кандидата.

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