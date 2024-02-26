Украинцы VS Политики | Эдуард Одинец об однополых браках: почему-то церковь требует равного отношения к разным религиям, но неравного - к другим обществам
В студии RusDelfi в рамках очередного выпуска видеоподкаста „Украинцы VS Политики“ сошлись психолог Наталья Шевченко, переехавшая в Эстонию после начала войны, и депутат Рийгикогу от социал-демократической партии Эдуард Одинец. Главными темами получасовой беседы стали коррупция - почему в Эстонии ее практически победили, а Украина - далеко не в лидерах мирового антикоррупционного рейтинга, а также равенство браков.
Почему именно в нашей стране первыми среди стран бывшего СССР разрешили однополые браки?
„Если мы посмотрим на последние 30 лет и сравним Эстонию с бывшими странами Советского Союза, то огромное количество изменений в обществе, в экономике, самых возможных реформ, да и вообще изменение самого общества практически по всем параметрам у нас происходило быстрее, чем в других странах, - констатирует Одинец. - В итоге все либо идут к этому, либо пришли к этому. Мы как-то очень открыты к новому, к изменениям, к реформам, мы не боимся менять наше общество. И большая толерантность, большее равенство, в том, что касается института брака - это результат этой открытости к возможным изменениям в обществе. Но и в этом вопросе не все так просто, не всё общество готово к этому. Но я думаю, что мы пойдем по тому же пути, что и те страны, которые выбрали его раньше - от полного отрицания со стороны общества к полному принятию. Это очень часто болезненный путь, но я очень рад, что мы идем по этому пути. И через какое-то время это не будет являться темой разговоров, подкастов или чего-то другого“.
„А для чего?“, - спросила у политика Наталья.
„У нас в конституции написано, что мы все равны. Мы провозглашаем, что у нас открытая, демократичная страна. Что каждый должен чувствовать себя уверенным и счастливым. И равенство браков, или гендерно-нейтральные браки, - это одна часть этого процесса, в которых наша страна становится по-настоящему открытой, толерантной и уважающей права всех проживающих здесь людей. Здесь провозглашаемые нами лозунги превращаются в реальные действия. Когда мы еще на чуть-чуть (а для многих людей это очень большой шаг) стали равнее друг к другу“, - ответил Одинец.
„Если хотя бы одну пару мы сделаем счастливее, то мы на один шаг сделаем счастливее все наше общество. А чем счастливее наше общество, тем счастливее и все остальные, кто не поддерживает этот институт брака. В том числе и церковь. Та же самая церковь говорит о том, что у нас должны быть равны все религии и конфессии, но почему-то в одном случае церковь требует равного к себе отношения, а с другой стороны требует неравного отношения к другим обществам“, - добавил представитель социал-демократов.
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