Украинцы VS Политики | Эдуард Одинец об однополых браках: почему-то церковь требует равного отношения к разным религиям, но неравного - к другим обществам

„Если мы посмотрим на последние 30 лет и сравним Эстонию с бывшими странами Советского Союза, то огромное количество изменений в обществе, в экономике, самых возможных реформ, да и вообще изменение самого общества практически по всем параметрам у нас происходило быстрее, чем в других странах, - констатирует Одинец. - В итоге все либо идут к этому, либо пришли к этому. Мы как-то очень открыты к новому, к изменениям, к реформам, мы не боимся менять наше общество. И большая толерантность, большее равенство, в том, что касается института брака - это результат этой открытости к возможным изменениям в обществе. Но и в этом вопросе не все так просто, не всё общество готово к этому. Но я думаю, что мы пойдем по тому же пути, что и те страны, которые выбрали его раньше - от полного отрицания со стороны общества к полному принятию. Это очень часто болезненный путь, но я очень рад, что мы идем по этому пути. И через какое-то время это не будет являться темой разговоров, подкастов или чего-то другого“.