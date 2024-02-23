Оборонный потенциал Эстонии: кто в случае войны будет защищать страну?

Капитан Таави Лаасик из пресс-службы Сил обороны и начальник отдела службы резерва Райнер Ярвела рассказали RusDelfi, какой у нашей армии военный потенциал: сколько у нас резервистов и кадровых военных. Кто в первую очередь будет защищать страну в случае военного конфликта и будут ли задействованы срочники. Как будут оповещать людей, хватит ли оружия и снаряжения, как война в Украине повлияла на структуру Сил обороны.
Какова общая численность эстонских войск?
В настоящее время численность Сил обороны в военное время составляет приблизительно 43 000 человек. Из них 20 000 – это территориальная оборона. В прошлом году она была увеличена в два раза. (Правительство Эстонии приняло решение об увеличении численности бойцов территориальной обороны после вторжения России в Украину – прим. ред.)
Пойдут ли срочники на войну?