ФОТО | Президент Карис присвоил Андрусу Мерило звание бригадного генерала

Карис в Кадриорге передал флагманскому отряду Сил обороны для использования на параде в годовщину республики офицерский меч Сил обороны с номером 0001. После этого состоялась церемония присвоения звания бригадного генерала Андрусу Мерило.

„Для меня эстонский генерал характеризуется прежде всего тремя обязательными качествами: честностью перед собой, мужеством перед страхом и примером для своих солдат“, - сказал глава государства, присваивая Мерило звание бригадного генерала. „Генерал, пожалуйста, носите свое новое звание с гордостью, но и с ответственностью. Своими действиями покажите, что поговорка верна: под началом сильного генерала нет слабых солдат“.

По словам президента Кариса, бригадный генерал Мерило за свою карьеру доказал, что эти слова можно использовать и для его характеристики, поскольку он более трех десятилетий защищал нашу страну и командовал эстонскими солдатами и подразделениями в горячих сражениях нашего времени. Глава государства отметил, что своей преданностью делу бригадный генерал Мерило заслужил уважение в том числе за пределами Сил обороны и за пределами Эстонии.

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