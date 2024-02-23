23.02.2024, 10:55
Полицейские нашли пропавшего 48-летнего мужчину
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ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция пообщалась с близкими мужчины и проверила его возможные места пребывания, но не нашла мужчину. У полиции были основания считать, что он может быть в опасности из-за своего состояния здоровья.
Позднее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил, что благодаря поступившей от внимательных людей информации полицейские нашли Янора в деревне Охулепа волости Рапла. Он жив и здоров.
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