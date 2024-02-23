ЧП и криминал
23.02.2024, 10:55

Полицейские нашли пропавшего 48-летнего мужчину

 
дополнено
Delfi
Politseipildid
Politseipildid
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Полиция просила помощи в поисках 48-летнего Янора, который вчера, 22 февраля, около 20 часов ушел из своего дома в Каэрепере, в волости Кехтна в Рапламаа в неизвестном направлении. Мужчина передвигался пешком. Близкие после этого не смогли связаться с ним, и он не вернулся к себе домой.

Полиция пообщалась с близкими мужчины и проверила его возможные места пребывания, но не нашла мужчину. У полиции были основания считать, что он может быть в опасности из-за своего состояния здоровья.

Позднее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил, что благодаря поступившей от внимательных людей информации полицейские нашли Янора в деревне Охулепа волости Рапла. Он жив и здоров.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии