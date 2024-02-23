Полицейские нашли пропавшего 48-летнего мужчину

Полиция просила помощи в поисках 48-летнего Янора, который вчера, 22 февраля, около 20 часов ушел из своего дома в Каэрепере, в волости Кехтна в Рапламаа в неизвестном направлении. Мужчина передвигался пешком. Близкие после этого не смогли связаться с ним, и он не вернулся к себе домой.