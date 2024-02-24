Военный историк: „Эстонские солдаты хорошо воевали за свою землю, но воевать в России не хотели“(5)
Историк Игорь Копытин рассказал RusDelfi, как Эстония получила независимость и подарил ли ее Владимир Ленин.
Почему День независимости Эстонии отмечают 24 февраля?
Эстония отмечает День независимости 24 февраля, потому что именно в этот день в 1918 году „Комитет спасения“ издал Манифест о независимости Эстонии.
Что за время тогда было? Как так получилось?
Время было сложное. В конце Первой мировой войны возник вакуум власти в Балтийском регионе. Прежде всего противоборство было между Российской империей и Германией. В конце 1917 года в России произошла революция, был свергнут царь Николай II. К власти пришли большевики, там, в итоге, началась гражданская война.
Местная эстонская элита воспользовалась возникшим вакуумом власти и провозгласила независимость. Уже в 1916-1917 годах эстонская элита начала готовиться к независимости. К тому же в 1917 году была образована Эстляндская автономия - ее возглавил Яан Поска.
Надо понимать, Освободительная война - это был один из конфликтов на территории распавшихся империй. Её называли - войной после великих войн.
У большевиков были проблемы посерьезней, чем война с Эстонией. Ведь шла гражданская война с белогвардейцами. Большевикам это было важнее, им нужно было сохранить власть в России. Ведь фронт был в Сибири, на Юге России, на Севере. Поэтому Советская Россия не могла применить всего потенциала, который у нее был, против Эстонии. Наш фронт был одним из многочисленных на территории бывшей Российской империи. Также за независимость вели другие республики - Армения, Грузия, Латвия, Польша, Финляндия. Задача Ленинского правительства была удержание власти хотя бы в России.
Также тогда шел процесс формирования Красной армии. В 1918 году только начала организация регулярной Красной Армии. Были проблемы с подготовкой, формированием, вооружением. У Красных главное усилие изначально было направлено на борьбу с белогвардейцами, на Эстонии они акцент не делали.
Из кого была собрана Эстонская армия, если мы были под властью Российской империей?
Февральская революция 1917 года открыла новые возможности для „окраинных“ народов России. Тогда начали создаваться национальные подразделения, среди живущих в Российской империи народов. Было создано большое количестве украинизированных частей. Латышские стрелковые батальоны. В 1917 году был создан первые полк и эстонская национальная дивизия. Таким образом собрали около большое количество эстонских солдат, они стали костяком будущей эстонской армией. Например, у Латвийской республики такого потенциала не было.
На территории Эстонии действовали белогвардейские отряды - Северный корпус, затем Северо-западная армия. Они использовали территорию Эстонии для выдвижения на Петроград. Северо-западную армию возглавлял генерал Николай Юденич. Его план был захват колыбель революции - Петроград, таким образом они хотели отрезать страну от Балтийского моря. Эта операция проводилась при поддержке эстонской армии и Великобритании.
Великобритания имела интересы в Балтийском море. Конечно же, без британской помощи Эстония была бы не такой эффективной в годы борьбы за независимость. Они отправили в финский залив эскадру своего флота и обеспечили превосходство на море. Сухопутные войска могли действовать, будучи защищены с моря.
Эстонцы не хотели поддерживать белогвардейцев, так как они были против независимости Эстонии. Белогвардейцы воевали за единую и неделимую Россию. Эстонцы были вынуждены поддерживать белогвардейцев, так как Эстонии нужна была иностранная помощь. К тому же этого хотела Великобритания. Англия сказала, вы должны их поддерживать, иначе мы не поможем вам.
Стоит отметить, эстонцы воевать на территории России не хотели. У эстонских солдат было такое явление - пограничная болезнь. Эстонские солдаты хорошо воевали за свою землю, а как только они переходили границу, то их мотивация резко падала. Белогвардейцы сами называли эстонских солдат розовыми - они не были ни красными, ни белыми.
Эстонское правительство понимало, чтобы мотивировать солдат, нужно было провести аграрную реформу, которая дала бы понять своим солдатам - после войны будет передел земли в пользу эстонских хуторян. То есть кроме идеи независимости, важный мотиватор был получить землю.
Кто еще был нашим союзником?
Великобритания была самым мощным союзником. Они передали большую партию оружия. Инструкторы обучали эстонцев использовать их оружие. Военно-воздушные силы были созданы при поддержке британцев. Великобритания передала два эсминца типа „Новик“ - это одни из самых скоростных и новейших типов эсминцев.
Финляндия была первой страной, которая оказала помощь - передала вооружение и около 4000 добровольцев воевали за Эстонию. Тогда в Финляндии был рассвет финской национальной идеи, они поддерживали финно-угорские народы, которые проживали за пределами территории Финляндии. Когда они прибыли в Эстонию, то хорошо подготовленные финны вступили в бой против голодных и плохо обмундированных красноармейцев.
Также был небольшой отряд шведов. Но у них были проблемы с дисциплиной, потом этот отряд из-за неподчинения был расформирован.
Еще была датская рота. В Дании были много добровольцев, которые хотели воевать за Эстонию. Потому что Эстония была некогда под датской короной. В Дании были эстофилы, которые интересовались Эстонией. Много добровольцев хотели воевать за Эстонию. Но тогда там было левое правительство, поэтому отправили только одну роту.
Конечно же, северолатвийская бригада. Их сформировали в Тарту.
Можно ли сказать, что Ленин дал независимость Эстонии?
Конечно, так говорить нельзя. Если бы эстонцы не сопротивлялись, если бы не сформировали армию, то не было никакой поддержки со стороны Финляндии и Великобритании.
Все-таки была война. Что значит подарил – было же кровопролитие. Понятно, не такое, как в Первой или Второй мировой. Это была полупартизанская, рейдовая война. Разговоры про подарок - глупость.
Однако нужно понимать, что Ленину мир с Эстонией был выгоден. Эстония получила независимость и Россия первой признала ее суверенитет, подписав Тартуский мирный договор. Но и Эстония одной из первых признала Советскую Россию. В феврале 1920 года в России еще была гражданская война в Сибири, на Дальнем Востоке, в Крыму. России нужна была передышка. Заключение договора с Эстонией открыло окно в Европу для большевиков. Они могли отправлять своих дипломатов, налаживать международные связи, также реализовывать часть золотого запаса через эстонский банк Шелля.
Это было взаимовыгодно: Эстония получила независимость, Россия свои выгоды. Но для большевиков это был не мир, а перемирие. Они не хотели ограничиваться Россией, они хотели распространить коммунизм на весь земной шар.
Подведем итог. Как Эстония стала независимой?
1. Активная и эффективная деятельность эстонской элиты, они смогли организовать государственные органы власти, провести мобилизацию, сформировать вооруженные силы и дать отпор большевикам.
2. Вакуум власти, который возник из-за распада Российской и Германской империй. Совпадения интересов Эстонии с интересами Великобритании.
3. Также слабость центральной власти большевиков, которые не могли сосредоточиться на странах Балтии и были заняты другими войнами внутри страны.