Военный историк: „Эстонские солдаты хорошо воевали за свою землю, но воевать в России не хотели“

Почему День независимости Эстонии отмечают 24 февраля?

Эстония отмечает День независимости 24 февраля, потому что именно в этот день в 1918 году „Комитет спасения“ издал Манифест о независимости Эстонии.

Что за время тогда было? Как так получилось?

Время было сложное. В конце Первой мировой войны возник вакуум власти в Балтийском регионе. Прежде всего противоборство было между Российской империей и Германией. В конце 1917 года в России произошла революция, был свергнут царь Николай II. К власти пришли большевики, там, в итоге, началась гражданская война.

Местная эстонская элита воспользовалась возникшим вакуумом власти и провозгласила независимость. Уже в 1916-1917 годах эстонская элита начала готовиться к независимости. К тому же в 1917 году была образована Эстляндская автономия - ее возглавил Яан Поска.

Надо понимать, Освободительная война - это был один из конфликтов на территории распавшихся империй. Её называли - войной после великих войн.

У большевиков были проблемы посерьезней, чем война с Эстонией. Ведь шла гражданская война с белогвардейцами. Большевикам это было важнее, им нужно было сохранить власть в России. Ведь фронт был в Сибири, на Юге России, на Севере. Поэтому Советская Россия не могла применить всего потенциала, который у нее был, против Эстонии. Наш фронт был одним из многочисленных на территории бывшей Российской империи. Также за независимость вели другие республики - Армения, Грузия, Латвия, Польша, Финляндия. Задача Ленинского правительства была удержание власти хотя бы в России.

Также тогда шел процесс формирования Красной армии. В 1918 году только начала организация регулярной Красной Армии. Были проблемы с подготовкой, формированием, вооружением. У Красных главное усилие изначально было направлено на борьбу с белогвардейцами, на Эстонии они акцент не делали.

Из кого была собрана Эстонская армия, если мы были под властью Российской империей?