Финансовая инспекция выявила проблемы с доступностью платежных услуг. Контроль усилится

Платежные услуги, например, карточные платежи, прямые платежные поручения, взносы и выплаты наличных денег, являются банковскими услугами, которые необходимы людям для решения повседневных финансовых вопросов. Основные платежи должны быть доступны жителям Эстонии.

Финансовая инспекция, обнаружив в ходе проверок, что банки и филиалы банков не всегда обеспечивают потребителям эти услуги, станет более тщательно проверять, выполняются ли предусмотренные законом требования.

„Доступность и оказание платежных услуг регулируется директивой Евросоюза, довольно строгие требования по обеспечению доступности платежных услуг предусматривают и эстонские законы. В носящей рекомендательный характер инструкции Финансовой инспекции также говорится о том, что банки не могут отказываться от предоставления платежных услуг, тем самым вытесняя часть людей из финансовой системы. Этого нельзя делать и тогда, когда эти услуги не приносят банкам большого дохода“, - пояснил Кесслер.

Финансовая инспекция пригласила представителей банков и филиалов банков на инфочас, на котором разъяснила вступившие в силу в начале года „Требования к поставщикам платежных услуг“. На инфочасе были даны ответы на все вопросы, которые возникли у банков в связи с требованиями. Инструкция разрабатывалась для того, чтобы стандартизировать рыночную практику и таким образом обеспечить потребителям широкую доступность платежных услуг. Основное внимание было уделено вопросам и проблемам, с которыми чаще всего сталкиваются организации, предоставляющие платежные услуги.

В Эстонии надзор за оказанием платежных услуг осуществляют Финансовая инспекция, а также Департамент защиты потребителей и технического надзора, который имеет право в случае нарушений инициировать производства по делам о проступке.

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