Одинец: да здравствует эстонский язык!(3)
На днях депутаты EKRE представили нам проект, с которым уже приходили к нам 1,5 года назад. Поэтому я тоже не оригинален и отвечу почти той же речью, что и 1,5 года назад. Но ничего страшного. Как говорил мой учитель латыни: Repetitio est mater studiorum. Повторение – мать учения.
Поэтому и я повторюсь.Социал-демократы выступают за то, чтобы члены советов местных самоуправлений знали эстонский язык и самоуправления работали на эстонском языке. В этом нет вопросов или же сомнений. Вопросы и сомнения связаны с мерами, которые нам предлагают предпринять для достижения этой цели.EKRE представили нам законопроект, требующий от кандидатов в органы местного самоуправления уровня C1, предусмотренного законом о языке.
Чтобы вы лучше поняли, уважаемые коллеги, что такое уровень С1, это тот уровень, на котором я сейчас перед вами говорю. Иногда это называют уровнем образованного носителя языка как родного. Откуда я знаю, что у меня этот уровень? Я сдавал экзамен. Набрал 97 баллов из 100 возможных.Чтобы вы еще лучше поняли, уважаемые коллеги, приведу описание уровня С1: говорящий на уровне С1 понимает длинные и сложные тексты, а также улавливает скрытый смысл. Может спонтанно и бегло объясниться, не ища особых выражений. Может гибко и эффективно использовать язык в общественных, учебных и рабочих ситуациях. Может создавать ясный, логичный и подробный текст по сложным темам, используя связки и методы построения связности.
Давайте подумаем, уважаемые коллеги, сколько депутатов, родным языком которых является эстонский, даже, например, здесь, в зале Рийгикогу, могут „просто излагаться“ и „составлять ясный и логичный текст на сложные темы“. Утверждаю, что не все. Однако, если даже кажется, что вы владеете языком на уровне С1, авторы идеи EKRE требуют от вас представить на этот счет справку. Справку от каждого. От всех нас, дорогие коллеги, которые планируют баллотироваться в органы местного самоуправления в следующем году.
Мне повезло, у меня есть такая бумага. Однако всем вам рекомендую срочно обратиться непосредственно в экзаменационные центры департамента образования и молодежи. Поскольку экзамены проводятся только раз в квартал, подходящее время для вас — перед Яановым днем следующего года. В противном случае вы не сможете получить нужную бумагу и не сможете подать документы кандидата. Но проблема не только в том, насколько высокий уровень требуется от депутатов местных самоуправлений или какого формата бумага, а в базовой иерархии законов, соразмерности и применимости предусмотренных требований. Будем честны, дальше формулирования лозунгов и популистских требований EKRE не пошли.
Закон о выборах в органы местных самоуправлений, который EKRE хочет изменить, является конституционным законом. Его положения не могут регулироваться так называемым простым законом, которым является закон о языке. Кроме того, закон о языке не определяет уровень владения эстонским языком для депутатов или кандидатов. Другими словами, EKRE предлагает решение, которое не соответствует конституции, и ссылается на несуществующие положения. Чем еще является этот проект, предложенный EKRE, как не чистым популизмом и пустым лозунгом. Инициатива EKRE требует подтверждения языковых навыков как минимум на уровне C1. По меньшей мере. Согласно пояснительной записке, как минимум. Но проблема, уважаемые коллеги, в том, что доказать уровень выше С1 невозможно. Экзамены уровня C2 в Эстонии не проводятся.
Инициатива EKRE требует подтверждения владения языком от всех кандидатов в местные самоуправления, независимо от их первого языка и языка их образования. От эстонцев и неэстонцев, граждан Эстонии и граждан Европейского Союза. От всех. Авторы проекта утверждают, что от этнических эстонцев не требуется, но в законопроекте это не отражено. И кто это – этнический эстонец?В воздухе повисает и вопрос, почему мы аналогичным образом не требуем владения языком, например, от кандидатов в Рийгикогу? В случае нашей работы, уважаемые коллеги, мы имеем дело с текстами, которые существенно более сложны и требуют более связных приемов. А как насчет кандидатов в Европарламент? Подойдет ли человек, плохо знающий эстонский, но отлично владеющий английским? Если мы говорим о языковых требованиях как квалификационных требованиях к работе депутатов, то эти правила должны распространяться на всех.
Но существует ли на самом деле проблема? Существует. В Ида-Вирумаа, наверное, она серьезнее. За почти 28 лет работы в качестве члена городского собрания Кохтла-Ярве, а теперь и в качестве его председателя, я видел депутатов с разными языковыми навыками. В первые годы встречались совершенно глухонемые, но сейчас их практически не осталось. Нельзя согласиться с пояснительной запиской проекта, что в целом ряде муниципалитетов Эстонской Республики закон о языке нарушается, поскольку заседания городских собраний проводятся на русском языке. Уверяю вас, что не в целом ряду, а в одном или двух самоуправлениях. Заседания в горсобрании Кохтла-Ярве никогда не проводились на каком-либо другом языке, кроме эстонского. Независимо от того, сколько процентов депутатов понимают эстонский язык на достаточном уровне.
Сегодня я ясно вижу, что отсутствие знания эстонского языка на самом деле не означает неспособности выполнять работу члена горсобрания. Зачастую не владеющие языком депутаты работают еще более тщательно. Почему? Потому что они вникают. Потому что они переводят. Потому что они стараются разобраться во всех нюансах. И они делают очень хорошие предложения и корректируют проекты постановлений. Иногда даже элегантнее своих эстонских коллег. Это не вопрос владения языком, это вопрос отношения к работе.
Депутаты Кохтла-Ярве и ряда других муниципалитетов справляются со своим эстонским языком. Всегда справлялись. Задача Рийгикогу – поддерживать и мотивировать их, а не репрессировать, запрещая даже баллотироваться без справки о владении языком. На мой взгляд, требование уровня С1 уже на момент подачи заявления кандидата является непропорциональной мерой и сужает конституционные права кандидатов. Что, конечно, не означает, что им не нужно знать эстонский язык. Конечно, нужно. Я считаю, что уже в следующих созывах, с приходом более молодых коллег, картина будет совсем иной. Уже иная. Я входил в семь составов и видел все это очень близко.
Так что, дорогие коллеги, вместо того чтобы требовать самого высокого уровня, который можно тестировать в Эстонии, давайте подумаем о решениях, которые действительно работают. Действительно работают личная ответственность кандидата и оценка избирателем его навыков и способностей.Социал-демократы готовы оказать в этом помощь и искать решения.
Да здравствует эстонский язык!