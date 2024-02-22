Одинец: да здравствует эстонский язык!

Поэтому и я повторюсь.Социал-демократы выступают за то, чтобы члены советов местных самоуправлений знали эстонский язык и самоуправления работали на эстонском языке. В этом нет вопросов или же сомнений. Вопросы и сомнения связаны с мерами, которые нам предлагают предпринять для достижения этой цели.EKRE представили нам законопроект, требующий от кандидатов в органы местного самоуправления уровня C1, предусмотренного законом о языке.

Чтобы вы лучше поняли, уважаемые коллеги, что такое уровень С1, это тот уровень, на котором я сейчас перед вами говорю. Иногда это называют уровнем образованного носителя языка как родного. Откуда я знаю, что у меня этот уровень? Я сдавал экзамен. Набрал 97 баллов из 100 возможных.Чтобы вы еще лучше поняли, уважаемые коллеги, приведу описание уровня С1: говорящий на уровне С1 понимает длинные и сложные тексты, а также улавливает скрытый смысл. Может спонтанно и бегло объясниться, не ища особых выражений. Может гибко и эффективно использовать язык в общественных, учебных и рабочих ситуациях. Может создавать ясный, логичный и подробный текст по сложным темам, используя связки и методы построения связности.

Давайте подумаем, уважаемые коллеги, сколько депутатов, родным языком которых является эстонский, даже, например, здесь, в зале Рийгикогу, могут „просто излагаться“ и „составлять ясный и логичный текст на сложные темы“. Утверждаю, что не все. Однако, если даже кажется, что вы владеете языком на уровне С1, авторы идеи EKRE требуют от вас представить на этот счет справку. Справку от каждого. От всех нас, дорогие коллеги, которые планируют баллотироваться в органы местного самоуправления в следующем году.