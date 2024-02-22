22.02.2024, 21:43
В центре Таллинна произошла цепная авария, полиция ищет одного водителя(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в 19:43 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Луйсе в центре Таллинна произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, водитель Bolt Drive столкнулся на перекрестке с ожидавшим разрешающего сигнала светофора автомобилем Kia, который, в свою очередь, столкнулся с Renault.
Однако к приезду полиции водитель Bolt Drive скрылся с места происшествия. Полиция проводит работу по установлению личности водителя, уточнению его местонахождения и выяснению причины, по которой он уехал с места ДТП.
Медики проверили состояние здоровья участников аварии на месте. По данным полиции, никто серьезно не пострадал.