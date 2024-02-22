В центре Таллинна произошла цепная авария, полиция ищет одного водителя

По предварительным данным, водитель Bolt Drive столкнулся на перекрестке с ожидавшим разрешающего сигнала светофора автомобилем Kia, который, в свою очередь, столкнулся с Renault.

Однако к приезду полиции водитель Bolt Drive скрылся с места происшествия. Полиция проводит работу по установлению личности водителя, уточнению его местонахождения и выяснению причины, по которой он уехал с места ДТП.

Медики проверили состояние здоровья участников аварии на месте. По данным полиции, никто серьезно не пострадал.