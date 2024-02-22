Каллас: у нас неприятный сосед, но мы будем действовать так, чтобы он не посмел нас беспокоить

"По большому счету, и наши проблемы, и проблемы всего мира можно охарактеризовать одним словом - война“, - отметила Кая Каллас. „Послезавтра исполняется два года с начала большой войны. Вот уже два года народ Украины отражает нападения своего агрессивного соседа – России – и защищается с необычайной храбростью на всех фронтах. Защищается, потому что видел, что происходит, когда россияне побеждают“.

Премьер-министр заявила, что несмотря на распространяющуюся усталость от войны, никто не должен оставаться равнодушным к борьбе и страданиям Украины. „С самого начала войны президент Украины просил западные страны, в том числе и нас, о помощи, поддержке и солидарности. Он не просил нас проливать кровь или рисковать жизнью. Он попросил нас быть готовыми отказаться от части наших удобств, чтобы помочь Украине и украинцам. Тем самым украинцам, которые вот уже два года проливают кровь, пот и слезы и за нашу независимость“.

В преддверии 106 годовщины независимости Эстонской республики Каллас подчеркнула, что Эстония является успешной страной с сильными и надежными союзниками. Эстония больше, чем когда-либо прежде, вносит вклад в оборону. "Сравним с десятью годами ранее и обнаружим, что наш оборонный бюджет в этом году увеличился в четыре раза, тогда как размер всего государственного бюджета за тот же период увеличился только вдвое“.

Премьер-министр заявила, что в обеспечение безопасности государство вкладывает большую часть налоговых поступлений. „Будь то инвестиции в прямые расходы на оборону, энергетическую безопасность или даже в переход на эстонский язык обучения. Мы делаем много вещей, которые нужно было сделать уже давно и откладывать которые сейчас было бы просто безответственно“. Указывая на Россию, Каллас отметила: „У нас неприятный сосед, но мы целенаправленно действуем во имя того, чтобы он нас никогда не посмел нас побеспокоить“.