Каллас: у нас неприятный сосед, но мы будем действовать так, чтобы он не посмел нас беспокоить(72)
В преддверии очередной годовщины Дня независимости Эстонии в Эстонском национальном музее прошел праздничный концерт, где с традиционной речью выступила премьер-министр Кая Каллас.
"По большому счету, и наши проблемы, и проблемы всего мира можно охарактеризовать одним словом - война“, - отметила Кая Каллас. „Послезавтра исполняется два года с начала большой войны. Вот уже два года народ Украины отражает нападения своего агрессивного соседа – России – и защищается с необычайной храбростью на всех фронтах. Защищается, потому что видел, что происходит, когда россияне побеждают“.
Премьер-министр заявила, что несмотря на распространяющуюся усталость от войны, никто не должен оставаться равнодушным к борьбе и страданиям Украины. „С самого начала войны президент Украины просил западные страны, в том числе и нас, о помощи, поддержке и солидарности. Он не просил нас проливать кровь или рисковать жизнью. Он попросил нас быть готовыми отказаться от части наших удобств, чтобы помочь Украине и украинцам. Тем самым украинцам, которые вот уже два года проливают кровь, пот и слезы и за нашу независимость“.
В преддверии 106 годовщины независимости Эстонской республики Каллас подчеркнула, что Эстония является успешной страной с сильными и надежными союзниками. Эстония больше, чем когда-либо прежде, вносит вклад в оборону. "Сравним с десятью годами ранее и обнаружим, что наш оборонный бюджет в этом году увеличился в четыре раза, тогда как размер всего государственного бюджета за тот же период увеличился только вдвое“.
Премьер-министр заявила, что в обеспечение безопасности государство вкладывает большую часть налоговых поступлений. „Будь то инвестиции в прямые расходы на оборону, энергетическую безопасность или даже в переход на эстонский язык обучения. Мы делаем много вещей, которые нужно было сделать уже давно и откладывать которые сейчас было бы просто безответственно“. Указывая на Россию, Каллас отметила: „У нас неприятный сосед, но мы целенаправленно действуем во имя того, чтобы он нас никогда не посмел нас побеспокоить“.
За последние четыре года мы сталкиваемся с различными кризисами, и, по словам премьер-министра, ни один из них правительство не может одолеть в одиночку. „Мы можем сделать это только вместе, экономя и живя экономно. Государство в одиночку не может взять на себя всю ответственность. Мы все - каждый человек и каждая компания - несем ответственность за умение справляться. Мы и есть страна, никакой другой Эстонии рядом с нами не существует“.
Премьер-министр также рассказала о возможностях, которые таит в себе кризис. „Каждый кризис означает также новые возможности для тех, кто быстр и находчив. Мы показали нашу способность принимать быстрые изменения и осуществлять их“, — сказала Каллас. Например, нынешний кризис выявил серьезные недостатки в мировой оборонной промышленности.
„Дроны, умные снаряды, беспилотные военные машины — это лишь некоторые примеры оружия, для производства которого у нас есть хорошие предпосылки. Мы умеем быстро принимать политические решения, у нас предприимчивые люди и сообразительные работники. Несколько крупных международных компаний оборонной промышленности недавно проявили интерес к инвестированию в Эстонию. Это также может дать значительный импульс нашему следующему скачку в экономическом развитии“.
В конце выступления Каллас заявила, что для нее, как главы правительства, ориентиром служит желание сделать Эстонию лучше, богаче и безопаснее. „Я от всего сердца благодарна за те три года и 27 дней, которые мне были даны, чтобы служить Эстонии в качестве премьер-министра“, - сказала она. Каллас добавила: „Я обещаю вам, что каждое решение, которое я принимаю, каждый шаг, который я делаю, исходит из желания сделать Эстонию еще лучше, богаче и безопаснее. И я обещаю вам, что именно это и станет основой для моих действий в будущем – для лучшей, более процветающей и более безопасной Эстонии“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.