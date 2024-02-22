Латвия запретила импорт сельхозпродуктов из России и Беларуси

Закон запрещает ввоз или импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции в Латвию из России и Беларуси, в том числе, если продукция этих стран ввозится в Латвию из других третьих стран, пишет rus.delfi.lv.

Закон вступит в силу после того, как его провозгласит президент.

Поправки предусматривают, что запрет будет действовать до 1 июля 2025 года, а в дальнейшем при необходимости он может быть продлен. В аннотации к законопроекту не поясняется подробно определение срока запрета, но, вероятно, упоминается конкретная дата, чтобы закон также соответствовал принципу пропорциональности правового поля.

В аннотации к поправкам поясняется, что Латвия как граничащая с Россией страна движется к скорейшему разрыву экономических связей со страной-агрессором, чтобы защитить свою безопасность. Инициатива Латвии является дополнительным элементом общей политики санкций Европейского Союза.

"Латвия должна сделать все возможное для сохранения мира и международной безопасности. Латвия будет поддерживать Украину до ее победы над Россией", — подчеркнула обоснованность изменений.

Изменения направлены на то, чтобы не дать государственным бюджетам стран-агрессоров и предприятиям этих стран получить дополнительные доходы от экспорта своей продукции в Латвию, тем самым способствуя возможности продолжения войны в Украине.

Сельскохозяйственной и кормовой продукцией в понимании этого закона являются продукты сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, а также продукция первой степени переработки, непосредственно связанная с такими продуктами.

В законе говорится, что Кабинет министров должен будет издать правила, определяющие, какие именно сельскохозяйственные и кормовые продукты будет запрещено ввозить в Латвию.