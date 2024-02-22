Певкур о следующем командующем Силами обороны: у него огромный потенциал(2)
В четверг правительство одобрило предложение министра обороны назначить нынешнего командира 1-й пехотной бригады полковника Андруса Мерило командующим Силами обороны с 1 июля этого года и освободить нынешнего командующего Силами обороны генерала Мартина Херема от должности 30 июня этого года.
„Несмотря на то, что генерал Херем будет командовать Силами обороны еще четыре месяца, я хотел бы уже сейчас от всей души поблагодарить его за развитие Сил обороны Эстонии, в том числе за то, что Силы обороны выпустили много отличных офицеров, одному из которых предстоит стать новым командующим. Я уверен, что полковник Мерило станет очень способным командующим Силами обороны, под чьим руководством будет продолжаться типичное для последних лет стремительное развитие нашего оборонного потенциала и чье слово будет иметь вес как внутри, так и за пределами Сил обороны“, – заявил министр обороны Ханно Певкур.
Сегодня министр обороны также подписал решение о назначении полковника Андруса Мерило на должность заместителя командующего Силами обороны с 1 марта этого года.
„Считаю, что следующие четыре месяца в качестве заместителя генерала Херема дадут Андрусу Мерило наилучшую подготовку для плавного вступления в должность командующего Силами обороны“, – отметил Певкур.
„Я признателен за доверие, оказанное мне в связи с выдвижением на пост командующего Силами обороны. Вступление в эту должность, безусловно, сложный путь, который должен быть успешно пройден при поддержке команды и постоянной приверженности развитию Сил обороны и обороноспособности Эстонии“, – сказал полковник Мерило.
„В ближайшие месяцы я сосредоточусь на подготовке к новой должности и освоении всего, что мне нужно знать. Я надеюсь на понимание со стороны общественности и средств массовой информации, чтобы я мог сконцентрироваться на своей задаче в сотрудничестве с генералом Херемом и наилучшим образом подготовиться к выполнению новых обязанностей“, – добавил полковник Мерило.
Согласно Закону о военной службе, правительство по предложению министра обороны назначает командующего Силами обороны сроком на пять лет, принимая во внимание позицию комиссии Рийгикогу по государственной обороне. 12 февраля комиссия Рийгикогу по государственной обороне приняла решение поддержать назначение полковника Мерило на должность командующего Силами обороны.
„Выбирая нового командующего Силами обороны, я провел встречи со многими замечательными кандидатами из числа военнослужащих. Я обсудил свое предложение с Президентом Республики, премьер-министром и лидерами правительственной коалиции. Об огромном потенциале кандидатуры полковника Мерило свидетельствует тот факт, что комиссия Рийгикогу по государственной обороне единогласно поддержала его назначение“, – сказал Певкур.
Полковник Андрус Мерило в настоящее время является командиром 1-й пехотной бригады дивизии. Ранее он был начальником оперативного отдела Генерального штаба Сил обороны. Полковник Мерило также возглавлял администрацию командующего Силами обороны, командовал Скаутским батальоном и был начальником оперативного отдела 1-й пехотной бригады.
Полковник Мерило начал свою службу в 1992 году в качестве призывника в Куперьяновском пехотном батальоне, откуда перешел служить в Эстонскую пехотную роту Балтийского батальона. В 2002 году он окончил Финскую высшую школу государственной обороны. Он также окончил в США Колледж командования и Генерального штаба (Command and General Staff College) в 2010 году и Военный колледж армии (Army War College) в 2019 году.
Полковник Мерило участвовал в миротворческой миссии в Ливане и в международных военных операциях в Косово, Афганистане и Ираке.
Знаки отличия:
1. Орден Орлиного креста V степени
2. Крест заслуг III степени Министерства обороны
3. Орден Сил обороны за боевые заслуги
4. Крест Сил обороны за образцовую службу
5. Золотой крест офицера сухопутных войск
6. Серебряный крест офицера сухопутных войск
7. Медаль „За заслуги“ Кайтселийта
8. Крест „За заслуги“ Генерального штаба Сил обороны
9. Орден Центра миротворческих операций
10. Орден Скаутского батальона
11. Нагрудный знак 1-й пехотной бригады
12. Памятная медаль „10-летие восстановления Сил обороны“
13. Медаль за долгосрочную службу в Силах обороны
14. Знак „За ранение“
15. Медаль за участие в международных военных операциях
16. Медаль миссии НАТО – ISAF
17. Медаль миссии НАТО – KFOR
18. Медаль ООН
19. Медаль „За заслуги“ Армии Норвегии