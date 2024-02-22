Певкур о следующем командующем Силами обороны: у него огромный потенциал

„Несмотря на то, что генерал Херем будет командовать Силами обороны еще четыре месяца, я хотел бы уже сейчас от всей души поблагодарить его за развитие Сил обороны Эстонии, в том числе за то, что Силы обороны выпустили много отличных офицеров, одному из которых предстоит стать новым командующим. Я уверен, что полковник Мерило станет очень способным командующим Силами обороны, под чьим руководством будет продолжаться типичное для последних лет стремительное развитие нашего оборонного потенциала и чье слово будет иметь вес как внутри, так и за пределами Сил обороны“, – заявил министр обороны Ханно Певкур.

Сегодня министр обороны также подписал решение о назначении полковника Андруса Мерило на должность заместителя командующего Силами обороны с 1 марта этого года.

„Считаю, что следующие четыре месяца в качестве заместителя генерала Херема дадут Андрусу Мерило наилучшую подготовку для плавного вступления в должность командующего Силами обороны“, – отметил Певкур.

„Я признателен за доверие, оказанное мне в связи с выдвижением на пост командующего Силами обороны. Вступление в эту должность, безусловно, сложный путь, который должен быть успешно пройден при поддержке команды и постоянной приверженности развитию Сил обороны и обороноспособности Эстонии“, – сказал полковник Мерило.

„В ближайшие месяцы я сосредоточусь на подготовке к новой должности и освоении всего, что мне нужно знать. Я надеюсь на понимание со стороны общественности и средств массовой информации, чтобы я мог сконцентрироваться на своей задаче в сотрудничестве с генералом Херемом и наилучшим образом подготовиться к выполнению новых обязанностей“, – добавил полковник Мерило.