Внимание! Из-за пожара изменился порядок въезда на парковку торгового центра Кристийне

Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе просит всех соблюдать временные правила дорожного движения и не пытаться проехать на парковку через дорогу между торговым центром и железной дорогой, так как это может затруднить движение вокруг заправки Circle K. „Хочу поблагодарить сотрудников Спасательного департамента, скорой помощи и торгового центра Кристийне, а также всех, кто принимал участие в ликвидации вчерашнего пожара, чьи быстрые действия предотвратили человеческие жертвы и крупный ущерб. Этот пожар показал, что кризис может начаться в любой момент, и к этому нужно быть готовым“.

По данным Спасательного департамента, 21 февраля в 16:16 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в торговом центре Кристийне. На событие отреагировали большими силами: прибыло более десяти спасательных команд, а также добровольцы. Первые спасатели прибыли на место в 16:25. Поднимавшийся над торговым центром дым был виден издалека. Пожар произошел на складе торгового центра со стороны железнодорожной станции „Лиллекюла“.

К 16:43 стало ясно, что в центре никого нет, и спасатели могут полностью сосредоточиться на контроле огня. Огонь не распространился за пределы очага возгорания, большую помощь в ограничении его распространения оказала спринклерная система пожаротушения торгового центра, охватившая соседние помещения. Как только пламя удалось взять под контроль в месте возникновения, были открыты сооружения для обнаружения и тушения очагов возгорания. К 17:47 пожар был локализован и ликвидирован к 19:53.

Причина пожара на данный момент неизвестна. Скорая помощь оказала на месте пятерым пострадавшим медицинскую помощь, госпитализация никому не потребовалась.

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