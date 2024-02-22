Новости Эстонии
22.02.2024, 17:43

Внимание! Из-за пожара изменился порядок въезда на парковку торгового центра Кристийне

 
ФОТО: Kristiine Linnaosa Valitsus

Управа района Кристийне сообщает, что из-за произошедшего вчера пожара в торговом центре Кристийне, доступ на парковку со стороны улицы Эндла будет закрыт на более длительный период. Проехать на парковку торгового центра можно через улицу Тулика.

Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе просит всех соблюдать временные правила дорожного движения и не пытаться проехать на парковку через дорогу между торговым центром и железной дорогой, так как это может затруднить движение вокруг заправки Circle K. „Хочу поблагодарить сотрудников Спасательного департамента, скорой помощи и торгового центра Кристийне, а также всех, кто принимал участие в ликвидации вчерашнего пожара, чьи быстрые действия предотвратили человеческие жертвы и крупный ущерб. Этот пожар показал, что кризис может начаться в любой момент, и к этому нужно быть готовым“.

По данным Спасательного департамента, 21 февраля в 16:16 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в торговом центре Кристийне. На событие отреагировали большими силами: прибыло более десяти спасательных команд, а также добровольцы. Первые спасатели прибыли на место в 16:25. Поднимавшийся над торговым центром дым был виден издалека. Пожар произошел на складе торгового центра со стороны железнодорожной станции „Лиллекюла“.

К 16:43 стало ясно, что в центре никого нет, и спасатели могут полностью сосредоточиться на контроле огня. Огонь не распространился за пределы очага возгорания, большую помощь в ограничении его распространения оказала спринклерная система пожаротушения торгового центра, охватившая соседние помещения. Как только пламя удалось взять под контроль в месте возникновения, были открыты сооружения для обнаружения и тушения очагов возгорания. К 17:47 пожар был локализован и ликвидирован к 19:53.

Причина пожара на данный момент неизвестна. Скорая помощь оказала на месте пятерым пострадавшим медицинскую помощь, госпитализация никому не потребовалась.

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