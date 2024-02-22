22.02.2024, 21:20
ФОТО | Пять членов группировки "Джокера" получили свое наказание. Они отказались от имущества в пользу государства(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Пятеро мужчин, входивших в группировку "Джокера“, пошли на соглашение с прокуратурой. Согласно решению суда, двое получили наказание в виде года лишения свободы, один уже отпущен и еще двое, вероятно, выйдут на свободу на следующей неделе, пишет Eesti Päevaleht.
Сегодня перед судом предстали пять членов группировки Валерия Рамъялга, известного под кличкой Джокер.
Первый обвиняемый - Тайво Хавам, игравший не последнюю роль в преступном мире. Ему было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Согласно обвинительному заключению, одной из задач Хавама был набор в группировку новых членов.