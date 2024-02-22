ФОТО | Пять членов группировки "Джокера" получили свое наказание. Они отказались от имущества в пользу государства

Сегодня перед судом предстали пять членов группировки Валерия Рамъялга, известного под кличкой Джокер.

Первый обвиняемый - Тайво Хавам, игравший не последнюю роль в преступном мире. Ему было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Согласно обвинительному заключению, одной из задач Хавама был набор в группировку новых членов.

Хавам, признавший свою принадлежность к группировке, организацию преступного сообщества и вербовку новых членов, получил пять лет и три месяца тюрьмы. Срок наказания считывается с момента его задержания в апреле прошлого года.