Новости Эстонии
22.02.2024, 21:20

ФОТО | Пять членов группировки "Джокера" получили свое наказание. Они отказались от имущества в пользу государства

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Эрго Хааб, Тайво Хавам и Марко Егоров на скамье подсудимых, Дмитрий Черевко участвовал в судебном заседании по видеосвязи.
Эрго Хааб, Тайво Хавам и Марко Егоров на скамье подсудимых, Дмитрий Черевко участвовал в судебном заседании по видеосвязи.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Пятеро мужчин, входивших в группировку "Джокера“, пошли на соглашение с прокуратурой. Согласно решению суда, двое получили наказание в виде года лишения свободы, один уже отпущен и еще двое, вероятно, выйдут на свободу на следующей неделе, пишет Eesti Päevaleht.

Сегодня перед судом предстали пять членов группировки Валерия Рамъялга, известного под кличкой Джокер.

Первый обвиняемый - Тайво Хавам, игравший не последнюю роль в преступном мире. Ему было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Согласно обвинительному заключению, одной из задач Хавама был набор в группировку новых членов.

Хавам, признавший свою принадлежность к группировке, организацию преступного сообщества и вербовку новых членов, получил пять лет и три месяца тюрьмы. Срок наказания считывается с момента его задержания в апреле прошлого года.

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