„Сейчас ржавчина в тренде. Это отражение обстановки в стране“: жители Ласнамяэ раскритиковали новое здание в парке Паэ

„Новое здание „украшает“ парк Пае. Наверное, создавая такой „шедевр“, архитектор говорил: „я - художник, я так вижу“. А как известно, обидеть художника каждый может. Вот теперь хожу гулять в другую сторону, пока еще там не облагородили подобной архитектурой“, - такой отзыв о недавно построенном здании в парке Паэ появился в одной из местных групп в Facebook. Его автор - жительница Таллинна Анжелика - получила поддержку в комментариях. „Очень депрессивно выглядит“, „ ржавое железо“, „как после апокалипсиса“ - такие эпитеты подобрали расстроенные пользователи. Вот некоторые из едких замечаний.

„Сейчас ржавчина в тренде. Это отражение обстановки в стране“, - пишет Сергей.

„Ласнамяэ - место для экспериментов „выдающихся“ архитекторов“, - пишет Валерий.

„Ну все делают для того, чтобы мы чувствовали себя максимально удрученно“, - пишет Галина.

Сама автор поста уверена, что такую тему, как эстетичность городской архитектуры, важно выносить на общественное обсуждение, чтобы люди могли жить в приятной для них среде. „Я жительница Ласнамяэ и знаю мнение людей. Ни одного доброго слова я не слышала об этом странном здании“, - сказала женщина RusDelfi.

Но действительно ли все так плохо? И завершено ли строительство? Таллиннский департамент городского планирования, который одобрил архитектурное решение здания, по просьбе RusDelfi комментирует ситуацию.

„Холл для игры в падел-теннис был спроектирован на основе детальной планировки строительства всего парка Паэ и прилегающих к нему жилых зданий. Спортивный зал будет использоваться для игры в падел-теннис, в нем также будет располагаться кафе. Архитектурное решение здания намеренно аскетичное и простое. В настоящее время ожидается получение разрешения на использование холла, а окончательное благоустройство и озеленение территории начнется весной, когда растает снег. Чтобы вписать здание в окрестности парка, на его стенах будут установлены вертикальное озеленение и скворечники для птиц“.