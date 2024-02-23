„Уважение к закону, „Евровидение“, кровяная колбаса“. Что ценят те, кто переехал в Эстонию и принял ее гражданство

„У меня такая установка: где ты живешь, гражданство той страны ты должен иметь“

„Мы переехали в Эстонию еще в советские времена: муж закончил Калининградское высшее инженерно-морское училище, и его направили на работу в Таллинн. Я закончила Львовский политехнический институт, но тогда было так, что жена должна была ехать за мужем, — рассказывает Вира и признается, что переезжать из Украины ей не очень хотелось. — Мы собирались возвращаться в Украину. Но тут распался Советский Союз, была неразбериха, мы остались здесь“.