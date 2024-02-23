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ФОТО: Нина Брянцева | Delfi Meedia
Новости Эстонии
23.02.2024, 06:56

„Уважение к закону, „Евровидение“, кровяная колбаса“. Что ценят те, кто переехал в Эстонию и принял ее гражданство

 

Представители разных национальностей рассказали RusDelfi, почему решили получить эстонский паспорт и каких местных традиций они придерживаются.

„У меня такая установка: где ты живешь, гражданство той страны ты должен иметь“

Глава Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык эстонское гражданство приняла больше 25 лет назад.

„Мы переехали в Эстонию еще в советские времена: муж закончил Калининградское высшее инженерно-морское училище, и его направили на работу в Таллинн. Я закончила Львовский политехнический институт, но тогда было так, что жена должна была ехать за мужем, — рассказывает Вира и признается, что переезжать из Украины ей не очень хотелось. — Мы собирались возвращаться в Украину. Но тут распался Советский Союз, была неразбериха, мы остались здесь“.

Вира утверждает: Родина есть родина, но Эстонию она тоже очень сильно полюбила. Решить поменять гражданство эмоционально было несложно, и сомнений не было,

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