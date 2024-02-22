Новости Эстонии
22.02.2024, 17:20

МИСТИКА В ХАРЬЮМАА | Дети приходят из детского сада в одежде и обуви, которые сильно воняют. Родители в недоумении

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ФОТО: TERJE LEPP | Delfi Meedia

Родители Харьюмаа в растерянности: в последнее время их дети приходят из детского сада одежде и обуви, которые очень плохо пахнут. Когда вчера один из родителей поднял этот вопрос в социальных сетях, стало ясно, что проблема довольно масштабна.

„Может быть, здесь есть родители, чьи дети посещают детский сад „Пангапеалсе“ или школу Мурасте и в последнее время заметили, что верхняя одежда и обувь детей пахнут канализацией? Кажется, это какое-то масштабное загрязнение, которое затрагивает не только детский сад и школу“, - обеспокоена родительница, поднявшая этот вопрос.

„Да! Стираю комбинезон уже третий раз. День в садике, и обратно проходит с такой вонью, будто в нем повалялась собака“, - вторит другая.

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