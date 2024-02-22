22.02.2024, 15:03
ФОТО | Полиция разыскивает автомобиль BMW и нескольких мужчин(2)
В четверг, 22 февраля, около 10:40 в Тарту, в торговом центре Kaubamaja было совершено преступление против имущества.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения синего автомобиля BMW и опознании изображенных на фотографиях людей, которых есть основания подозревать в вышеуказанном преступлении.
Полиция просит всех, у кого есть информация об автомобиле или людях на снимках, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.
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