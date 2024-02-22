ФОТО | Полиция разыскивает автомобиль BMW и нескольких мужчин

Полиция просит помощи в установлении местонахождения синего автомобиля BMW и опознании изображенных на фотографиях людей, которых есть основания подозревать в вышеуказанном преступлении.

Полиция просит всех, у кого есть информация об автомобиле или людях на снимках, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.

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