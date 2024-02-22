ФОТО | Спасатели вытащили собаку со льда реки после того, как она упала с высоты и сломала лапу

Вчера в 12:07 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что собака упала со склона на лед реки. Собака проскользила вниз около 10 метров и сломала лапу. О проблеме сообщил хозяин собаки, который не смог самостоятельно добраться до животного.