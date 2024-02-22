22.02.2024, 18:20
ФОТО | Спасатели вытащили собаку со льда реки после того, как она упала с высоты и сломала лапу
ФОТО: Keila päästekomando
Вчера команда спасателей из Кейла омогла собаке в Вяэна-Йыэсуу, которая неудачно упала и поранилась, а хозяйка не смогла ее достать.
Вчера в 12:07 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что собака упала со склона на лед реки. Собака проскользила вниз около 10 метров и сломала лапу. О проблеме сообщил хозяин собаки, который не смог самостоятельно добраться до животного.
На помощь пришли волонтеры из Мурасте и профессиональные спасатели из Кейла. Спасатели спустились по склону, поместили пострадавшую собаку в спасательную корзину и подняли животное обратно. К 13:22 собака была передана хозяину, который отвез пострадавшего питомца к ветеринару.