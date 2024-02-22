ВИДЕО | Вопрос о президентском приеме вывел Каю Каллас из равновесия. Заготовленная цитата оказалась неподходящей

Непосредственно перед пресс-конференцией ERR сообщило, что Каллас (Партия реформ) сказала в программе Vikerraadio „Stuudios on peaminister“ („Премьер-министр в студии“), что она не намерена смотреть трансляцию приема президента Алара Кариса по телевидению, но надеется, что президент постарается в своем выступлении снизить царящую в обществе тревогу, вызванную войной.