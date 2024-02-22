Кая Каллас не собирается смотреть обращение президента по случаю Дня независимости

В то же время Кая Каллас поделилась ожиданиями от речи президента, отметив, какие послания глава государства мог бы направить обществу.

„Я попытаюсь сделать это сама, и я надеюсь, что и президент это сделает. Следует снизить беспокойство людей по поводу этой войны и всей этой ситуации с безопасностью“, - сказала Кая Каллас.

„Ситуация с безопасностью крайне сложная, но у нас есть планы, мы принимаем меры. Именно поэтому мы инвестируем в национальную оборону. Именно поэтому мы также ведем переговоры с другими странами о том, как помочь Украине, как остановить эту агрессию сейчас, как использовать замороженные активы. Все это делается для того, чтобы изменить ход войны, чтобы она никогда не пришла сюда“, - добавила Каллас.

„Я верю, что если мы все сделаем правильно, то нашим людям не придется испытывать эту тревогу. И я думаю, что мы должны снять эту тревогу. И здесь я имею в виду и себя, и президента“, - заметила глава правительства.

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