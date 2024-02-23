23.02.2024, 13:16
ОБЗОР | Стул под мэром Таллинна качается. Михаил Кылварт: если наберется достаточное количество голосов, значит, надо делать, а не рассуждать!(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
Практически все представители столичной оппозиции говорили Delfi о том, что сейчас все зависит от социал-демократов. Правда, все расходятся во мнении по относительно того, как привлечь их на свою сторону.
Таллиннская оппозиция делает успехи, в четверг она выберет второго заместителя председателя горсобрания. Прошлой весной выборы провалились, так как фракция EKRE отказалась поддерживать кандидатуру Сандера Андла и выставила своего кандидата Марта Калласа. Ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов.