Новости Эстонии
23.02.2024, 13:16

ОБЗОР | Стул под мэром Таллинна качается. Михаил Кылварт: если наберется достаточное количество голосов, значит, надо делать, а не рассуждать!

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Мэр Таллинна и председатель Центристской партии Михаил Кылварт со своими соратниками после выхода из партии известных центристов.
Мэр Таллинна и председатель Центристской партии Михаил Кылварт со своими соратниками после выхода из партии известных центристов.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Практически все представители столичной оппозиции говорили Delfi о том, что сейчас все зависит от социал-демократов. Правда, все расходятся во мнении по относительно того, как привлечь их на свою сторону.

Таллиннская оппозиция делает успехи, в четверг она выберет второго заместителя председателя горсобрания. Прошлой весной выборы провалились, так как фракция EKRE отказалась поддерживать кандидатуру Сандера Андла и выставила своего кандидата Марта Калласа. Ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов.

На этот раз оппозиция настроена оптимистично и уверена, что ей удастся договориться о кандидатуре второго заместителя председателя. Надежду подогревает и то обстоятельство, что бывший центрист Андре Ханимяги 15 марта вернется в горсобрание как член фракции социал-демократов.

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