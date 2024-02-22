Решено: полковник Андрус Мерило станет новым командующим Силами обороны

Сегодня министр обороны также подписал решение о назначении полковника Андруса Мерило на должность заместителя командующего Силами обороны с 1 марта этого года. Президент Карис присвоит Мерило звание бригадного генерала 23 февраля.

Согласно Закону о службе в Силах обороны, правительство по предложению министра обороны назначает командующего Силами обороны сроком на пять лет, учитывая мнение Комиссии по государственной обороне Рийгикогу. 12 февраля, после встречи с полковником Мерило, Комиссия по государственной обороне Рийгикогу приняла решение поддержать его назначение на должность командующего Силами обороны.

В настоящее время полковник Андрус Мерило является командиром 1-й пехотной бригады дивизии и начальником оперативного отдела Генерального штаба Сил обороны. Полковник Мерило также возглавлял администрацию командующего Силами обороны, Скаутский батальон и оперативный отдел 1-й пехотной бригады.

Полковник Мерило начал службу в 1992 году в качестве призывника в Куперьяновском пехотном батальоне, откуда перешел служить в Эстонскую пехотную роту Балтийского батальона. В 2002 году он окончил Финскую высшую школу территориальной обороны. В 2010 году он также окончил Колледж командования и генерального штаба в США, а в 2019 году - Военный колледж сухопутных войск.

Полковник Мерило участвовал в миротворческой миссии в Ливане, а также в международных военных операциях в Косово, Афганистане и Ираке.

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