ФОТО | Причины пожара в торговом центре „Кристийне“ выясняются. Сегодня открылось большинство магазинов

Вчера в 16.15 в Центр тревоги поступило сообщение, что в торговом центре сработала автоматическая пожарная сигнализация. Спасатели, подъезжая к торговому центру, увидели столб черного дыма. Прибыв на место, они увидели также огонь, вырывающийся из пункта выдачи товара со стороны железнодорожной дороги.

Началась эвакуация людей, находящихся в торговом центре, спасатели вошли в здание чтобы убедиться, что в нем никого не осталось. Одновременно начались работы по тушению.

Распространение огня на расположенные рядом с пунктом выдачи товара помещения удалось не допустить, большую роль сыграла установленная в торговом центре спринклерная система пожаротушения. После того как пожар был взят под контроль, вскрыли конструкции, чтобы выявить и ликвидировать очаги огня.

Пожар был локализован в 17.47 и ликвидирован в 19.53. Точные причины пожара выяснятся в ходе расследования. Медики скорой помощи осмотрели на месте пять человек, госпитализация никому не потребовалась.

Сегодня торговый центр „Кристийне“ открыт. Закрытыми остаются некоторые торговые площади, которые были расположены недалеко от источника огня: Euronics, Jysk, Sportland, Matsimoka и NewYorker.

Ограничен въезд на парковку со стороны улицы Эндла. „Просим приезжающих на автомобиле заезжать в торговый центр со стороны парковки на улице Тулика. Кпрытавя парковка открыта“, - сообщил центр „Кристийне“.

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