ОПРОС | Каждый пятый житель Эстонии планирует увеличить свои взносы во вторую пенсионную ступень

С 1 января этого года жители Эстонии могут увеличить свои будущие взносы во вторую пенсионную ступень, повысив их с нынешних 2% до 4% или 6% от брутто-зарплаты с 2025 года, при сохранении взноса государства в размере 4%.

Согласно опросу, проведённому по заказу Swedbank компанией Kantar Emor, осведомлённость населения Эстонии о возможности увеличения взносов выросла в три раза. По данным опроса, проведённого в августе прошлого года, о такой возможности знали 17% жителей Эстонии, а в ноябре этот показатель вырос до 38%. По данным последнего опроса этого года, осведомлённость выросла уже до 66%.“Это очень хорошая возможность увеличить свои пенсионные накопления. Поэтому очень важно информировать население, и участники рынка проделали хорошую работу в этом направлении“, – говорит руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank Кайре Пейк.

Повышение осведомлённости также привело к росту числа людей, планирующих увеличить свои пенсионные взносы. Если в августе прошлого года увеличить свои пенсионные взносы планировали 15% респондентов, то сейчас этот показатель вырос почти до 20%. Тенденцию подтверждает и статистика Пенсионного центра: в январе почти 12 000 человек подали заявление на увеличение своих взносов во вторую пенсионную ступень. Три четверти из них предпочли самую высокую ставку взносов – 6%.

„Это, несомненно, желательный шаг в подготовке к выходу на пенсию. Для человека, зарабатывающего 1500 евро в месяц, пенсия без каких-либо изменений составит почти 40% от текущей зарплаты. Если же ставка взносов будет увеличена до 6%, то его пенсия (первая и вторая ступени) будет составлять уже почти 50% от его зарплаты“. Напомним, что взносы во вторую ступень вычитаются из облагаемой налогом брутто-зарплаты, то есть клиент получает 20% за счёт возврата подоходного налога, а налоговый выигрыш сразу начинает расти благодаря сложным процентам“, – пояснила Пейк.