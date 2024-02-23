Офис без границ: самые популярные страны, куда уезжают работать „на удаленку“

Ежегодно сотни сотрудников Wise пользуются возможностью продлить отпуск или просто сменить рабочую среду и трудиться до 90 дней в году за пределами родной страны. Если в 2022 году возможностью работать из-за границы воспользовались 1374 сотрудника Wise, то в 2023 году уже 1825. За последние два года сотрудники компании поработали в 108 странах, а сотрудники эстонского представительства поработали в 80 государствах.

„Благополучие сотрудников в поддерживающей рабочей среде является нашим приоритетом. Традиционная модель работы больше не соответствует сегодняшним потребностям сектора технологий, поэтому мы создали гибкую систему, где каждый наш сотрудник может трудиться не только из домашнего офиса, но и в другой стране. Такой подход способствует здоровому балансу между работой и личной жизнью и высоко ценится сотрудниками, чья жизнь разделена между несколькими странами. В Wise работают представители более 125 национальностей, а трансграничная гибридная работа дает людям из других стран удобную возможность дольше оставаться в родной стране, чтобы поддерживать связь с семьей и близкими“, – говорит партнер по найму персонала в Wise Туулики Поом.

Эстонская зима и теплое лето

На первых позициях в рейтинге популярных направлений для удаленной работы находятся крупные страны и востребованные места отдыха. В осенне-зимний период пользуются популярностью Испания и Италия, а также более далекие Индия, Индонезия и Таиланд.

В качестве места для удаленной работы сотрудники Wise также выбирали по-настоящему экзотические страны, например, островные страны Антигуа и Барбуда и Сент-Китс и Невис, а также крошечный Бахрейн и далекую Гватемалу. Также представлен ряд таких интересных стран в Азии и Африке, как Шри-Ланка и Кения.