ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях: утвержден план защиты гражданского населения на ближайшие годы

Вопрос Delfi Кае Каллас по поводу ее решения не идти на прием к президенту по случаю Дня независимости. Будет ли она хотя бы слушать/смотреть речь президента?

Кая Каллас (раздраженно): „Я эту речь конечно прочитаю. Когда мы собираемся с друзьями и семьей, мне, например, нравится, чтобы телевизор не работал. Мы разговариваем, едим вкусную пищу. Другие свободны делать то, что они хотят.

Я не знала, что есть какие-то твердые правила, как надо отмечать День независимости, и эти правила действуют только, разумеется, в отношении меня“.