Экс-глава Skype: небольшой размер стран Балтии - это плюс, а не минус

Тамкиви является одним из основателей технологического венчурного фонда "Plural". С момента начала своей деятельности в июне 2022 года фонд проинвестировал 26 компаний в шести странах мира — Дании, Эстонии, Германии, Нидерландах, Великобритании и США. Наибольшие инвестиции были сделаны в компании, деятельность которых связана с искусственным интеллектом (31%), передовыми технологиями (16%), а также климатом и энергетикой (14%).