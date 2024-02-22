Звезда датского тенниса встречается с дочерью норвежского миллиардера

Прошлый год у Руне был, мягко говоря, бурным. За 12 месяцев через его команду прошло четыре тренера: Патрик Муратоглу, Борис Беккер, Кеннет Карлсен и Северин Лютх.

Серьезные изменения произошли и в личной жизни 20-летнего теннисиста. Руне, который осенью прошлого года расстался со своей бывшей девушкой, итальянкой Каролиной Донзеллой, нашел новую возлюбленную.

По данным датских СМИ, Руне встречается с моделью Дженни Стрей Спетален, дочерью одного из богатейших норвежских бизнесменов Ойстейна Стрейа Спеталена.

Недавно пару видели вместе в аэропорту Ниццы, а несколько недель назад девушка сидела в VIP-ложе вместе с командой Руне на теннисном турнире.

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