Звезда датского тенниса встречается с дочерью норвежского миллиардера
В жизни Хольгера Руне, седьмого номера в мировом рейтинге, намечаются серьезные перемены.
Прошлый год у Руне был, мягко говоря, бурным. За 12 месяцев через его команду прошло четыре тренера: Патрик Муратоглу, Борис Беккер, Кеннет Карлсен и Северин Лютх.
Серьезные изменения произошли и в личной жизни 20-летнего теннисиста. Руне, который осенью прошлого года расстался со своей бывшей девушкой, итальянкой Каролиной Донзеллой, нашел новую возлюбленную.
По данным датских СМИ, Руне встречается с моделью Дженни Стрей Спетален, дочерью одного из богатейших норвежских бизнесменов Ойстейна Стрейа Спеталена.
Недавно пару видели вместе в аэропорту Ниццы, а несколько недель назад девушка сидела в VIP-ложе вместе с командой Руне на теннисном турнире.
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