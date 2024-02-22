СВОДКА ЗА СУТКИ | В цепной аварии в Мустамяэ пострадали четыре машины. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

В среду, 21.02, в 00.37 на 20-м километре шоссе Таллинн — Палдиски (село Кийа, волость Сауэ, Харьюмаа) автомобиль Volkswagen Transporter, за рулем которого находилась 32-летняя женщина вылетел с трассы. Водителя доставили в больницу.

В 18.07 в Таллинне у дома номер 5 по Мустамяэ теэ столкнулись легковые автомобили Volkswagen Tiguan (за рулем была 62-летняя женщина), BMW 318D (водитель — 59-летняя женщина), Volvo S90 (водитель — 35-летний мужчина) и Toyota Hilux (52-летний мужчина). В результате ДТП травмы получил водитель BMW, которого доставили в больницу.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством трех водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.

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