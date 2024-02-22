ЧП и криминал
22.02.2024, 14:26

„Какую опасность я представляю для государства?“ Урмас Сыырумаа судится с PPA из-за разрешения на оружие

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PPA: нарушения становятся все более серьезными
„По своей сути я самый настоящий страж порядка, каким только он может быть“, - сказал Урмас Сыырумаа.
„По своей сути я самый настоящий страж порядка, каким только он может быть“, - сказал Урмас Сыырумаа.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В июне прошлого года Департамент полиции и погранохраны решил признать недействительным выданное бизнесмену Урмасу Сыырумаа разрешение на оружие. Как было сказано на состоявшемся в среду, 21 февраля, заседании суда, решение объясняется тем, что, во-первых, Сыырумаа совершал нарушения, во-вторых, существует опасность обществу. Сыырумаа и его защитник оспаривают решение, считая его необоснованным и несправедливым дополнительным наказанием за нарушение ПДД.

На прошедшем вчера заседании административного суда обсуждалась жалоба Урмаса Сыырумаа, который считает, что Департамент полиции и погранохраны (PPA) должен отменить свое решение.

PPA аннулировал разрешение на оружие на том основании, что Сыырумаа не может им владеть. В качестве аргумента приводились следующие обстоятельства: Сыырумаа в течение нескольких лет неоднократно нарушал скорость, управлял автомобилем в то время, когда водительские права были недействительны. В последний раз за превышение скорости бизнесмена задержали в мае 2022 года: на участке дороги, где максимально разрешенная скорость составляла 100 км/ч, он ехал со скоростью 181 км/ч.

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