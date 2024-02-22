22.02.2024, 14:26
„Какую опасность я представляю для государства?“ Урмас Сыырумаа судится с PPA из-за разрешения на оружие(5)
PPA: нарушения становятся все более серьезными
ФОТО: | Delfi Meedia
В июне прошлого года Департамент полиции и погранохраны решил признать недействительным выданное бизнесмену Урмасу Сыырумаа разрешение на оружие. Как было сказано на состоявшемся в среду, 21 февраля, заседании суда, решение объясняется тем, что, во-первых, Сыырумаа совершал нарушения, во-вторых, существует опасность обществу. Сыырумаа и его защитник оспаривают решение, считая его необоснованным и несправедливым дополнительным наказанием за нарушение ПДД.