„Какую опасность я представляю для государства?“ Урмас Сыырумаа судится с PPA из-за разрешения на оружие

PPA аннулировал разрешение на оружие на том основании, что Сыырумаа не может им владеть. В качестве аргумента приводились следующие обстоятельства: Сыырумаа в течение нескольких лет неоднократно нарушал скорость, управлял автомобилем в то время, когда водительские права были недействительны. В последний раз за превышение скорости бизнесмена задержали в мае 2022 года: на участке дороги, где максимально разрешенная скорость составляла 100 км/ч, он ехал со скоростью 181 км/ч.