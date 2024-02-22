Ущерб от ДТП побил в январе в Эстонии рекорды

По словам исполнительного директора LKF Марта Йессе, ущерб от дорожно-транспортных происшествий в январе был рекордным. «По сравнению с результатом годичной давности, в этом январе произошло на треть больше аварий. Погодные условия были очень плохими, что привело к большому количеству столкновений, включая несколько цепных аварий», отметил он.

Йессе подчеркнул, что максимальная разрешенная скорость на шоссе – это не право человека, которым нужно постоянно пользоваться. «Скорость движения следует выбирать в соответствии с дорожными условиями. Зимой особенно важно быть внимательным на дорогах, так как из-за скользкой поверхности и плохой видимости при снегопаде происходит больше аварий», пояснил Йессе.

По словам риск-менеджера по страхованию транспортных средств If Kindlustus Реэт Вейльберг, наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий в январе пришлось на 12-е число. «В тот же день на Таллиннской кольцевой дороге произошла одна из самых серьезных за последние годы цепных аварий, в которой участвовало две дюжины автомобилей. В этот день дорожные условия были очень скользкими, и тогда мы зафиксировали рекордное количество аварий в январе. Огромное количество происшествий связано с выездом с дороги и столкновением с едущими впереди автомобилями», сказала Вейльберг.

«К сожалению, в феврале ситуация с аварийностью на дорогах до сих пор не улучшилась. В этом месяце на Таллиннской кольцевой дороге вновь произошла цепная авария, и дорожные условия по всей Эстонии остаются сложными», добавила Вейльберг.

В среднем 45 процентов всех дорожно-транспортных происшествий регистрируется через приложение сайта avarii.ee.