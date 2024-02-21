ВИДЕО | Руководитель спасательной операции рассказал, где именно начался пожар в торговом центре Kristiine

Эвакуация из центра прошла быстро и без особых проблем, так как сработала автоматическая пожарная сигнализация. Более тревожной для спасателей была первоначальная информация о том, что в центре пропали два человека. „Их начали искать, но вскоре мы связались с ними обоими: они сообщили, что успели убежать и не находятся в здании“, - сказал Тедер.