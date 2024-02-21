Новости Эстонии
21.02.2024, 21:29

ВИДЕО | Руководитель спасательной операции рассказал, где именно начался пожар в торговом центре Kristiine

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Двое пропавших людей найдены.

Пожар, вспыхнувший сегодня в торговом центре Kristiine в Таллинне, начался на мебельном складе.

На пожар, вспыхнувший сегодня около 16:15, спасательные службы отреагировали очень большими силами. „На месте находились две трети машин таллиннских спасателей “, - сказал вечером Delfi патрульный руководитель Пыхьяского спасательного центра Герт Тедер.

Эвакуация из центра прошла быстро и без особых проблем, так как сработала автоматическая пожарная сигнализация. Более тревожной для спасателей была первоначальная информация о том, что в центре пропали два человека. „Их начали искать, но вскоре мы связались с ними обоими: они сообщили, что успели убежать и не находятся в здании“, - сказал Тедер.

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